Empresas mendocinas participarán en Rosario del evento clave del software argentino

La Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) anuncia la realización del 18° Encuentro Empresarial de la Industria del Software, que se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad de Rosario, Santa Fe, y que será coorganizado en conjunto con el Polo Tecnológico de Rosario.

De Mendoza participarán seis empresas que son las siguientes Rent a Soft S.A., Flock Sistemas SRL, Artware, InterBrasin, AW Latam y Possumus. Además, entre los oradores estará Antonella Tassaroli, Directora de Capital Humano y Relaciones Institucionales de la empresa Tassaroli.

Bajo el lema "La inteligencia innovadora como motor de crecimiento", el Encuentro se propone como un espacio clave de reflexión, inspiración y acción para los líderes del sector tecnológico argentino. A lo largo de tres jornadas, se abordarán temas estratégicos vinculados a inteligencia artificial, sostenibilidad, transformación productiva y formación de talento, en el marco de la evolución constante de la economía del conocimiento.

Este año, el Encuentro cobra aún más relevancia al consolidarse como un espacio de networking único, esperando la participación de más de 300 asistentes, incluyendo empresarios, profesionales, autoridades nacionales y provinciales, oradores especiales invitados y representantes de organizaciones del ecosistema digital de todo el país.

“La industria del software ya no es el futuro: es el presente que está redefiniendo todos los sectores de nuestra sociedad. No se trata solamente de programar, sino de transformar profundamente la economía, la educación, la salud y la manera en que trabajamos y nos relacionamos. Argentina cuenta con el talento, la creatividad y la resiliencia necesarios para liderar esta transformación a nivel global. Pero para lograrlo, es momento de dejar de pensar en ‘adaptarnos‘ y empezar a pensar en ‘reinventar‘. No se trata sólo de integrarse al mundo, sino de crearlo. Hoy, la pregunta no es si vamos a ser parte del cambio, sino si vamos a liderarlo. Y desde nuestro lugar, creemos firmemente que sí. El software no es una industria más: es el lenguaje con el que se está escribiendo el nuevo mundo”, expresó Pablo Fiuza, presidente de CESSI.

Por su parte, Federico Pineda, miembro del comité organizador del Encuentro, destacó: “La inteligencia artificial, la sostenibilidad y el talento tecnológico están cambiando las reglas del juego. En un país que combina creatividad, resiliencia e innovación, la industria del software argentina asume un rol protagónico en esta transformación. Durante tres días, el Encuentro Anual de Empresarios reunirá a los principales referentes del sector para debatir y liderar el cambio. Una agenda vibrante, con conversaciones estratégicas, ideas disruptivas y casos reales de impacto. La IA, la sustentabilidad, el cambio en la fuerza laboral, la transformación productiva y el desarrollo de talento, todo en un solo evento.“

“El contexto argentino nos desafía a repensar nuestros negocios y la relación con clientes, gobiernos y el entorno. La estabilidad macroeconómica, si bien necesaria, no es suficiente para garantizar el desarrollo del sector. Hoy debemos revisar nuestros planes de crecimiento, adaptarlos a la nueva realidad y encontrar soluciones concretas, alineadas tanto con el escenario local como global. Este encuentro es una oportunidad para dialogar sobre empleo, transformación tecnológica, competitividad y el rol del empresariado frente a un año electoral clave. Juntos, podemos construir una agenda de desarrollo más moderna y sostenible”, agrega Alejandra Oniszczuk, miembro del comité organizador del Encuentro.

Entre los contenidos que se abordarán se destacan:

El sector financiero y la revolución tecnológica. Una mirada estratégica desde la industria financiera sobre el mediano plazo, en términos de datos, seguridad e inteligencia artificial. Expertos compartirán casos de éxito en la adopción de nuevas tecnologías.

Indicadores de la Industria. Se presentarán los resultados del trabajo realizado por CESSI durante el último año en la definición de indicadores financieros para la gestión estratégica de las empresas del sector.

Adopción de IA en el ciclo completo de las organizaciones. Se generará un espacio colaborativo donde se compartirán experiencias reales de implementación de IA, con foco en los desafíos enfrentados. Casos reales y exitosos de implementación de IA. Empresarios y especialistas compartirán el camino recorrido, las lecciones aprendidas y su situación actual en el proceso de incorporación de IA.

IA, la revolución en el ámbito productivo; “No todo es por AI” y Valuar nuestro negocio, son otros de los temas a desarrollar, que además contarán con la participación de un Key Speaker destacado en donde se abordarán los límites, riesgos y oportunidades reales de la IA en los procesos productivos, y se reflexionará sobre cómo valorar el negocio más allá de las modas tecnológicas.

Agenda completa del encuentro, speakers y todos los detalles para inscribirse:

https://cessi.org.ar/encuentro2025/