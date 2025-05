Pelleriti comeback: nueva marca, un socio estratégico y lanzamiento exclusivo en Argentina

Los prestigiosos viticultores argentinos Marcelo Pelleriti y Miguel Priore anunciaron el lanzamiento de su última aventura: los vinos Pelleriti Priore. La marca encarna la alquimia del místico terroir de Mendoza, ofreciendo una mezcla única de calidad, carácter y atractivo atemporal.

Con una colección de siete vinos insignia y de culto meticulosamente elaborados, Pelleriti Priore presenta un portafolio que incluye cuatro Malbec complejos de las cosechas 2019 a 2022, un vibrante Cabernet Franc 2022, un robusto Red Blend 2019 y un opulento Grand Cuvée Blend 2019.

Todas las uvas provienen de las regiones mendocinas de Luján de Cuyo y Valle de Uco, lo que refleja un profundo compromiso con las prácticas vitivinícolas responsables.

Esto incluye la agricultura orgánica, el fomento de la biodiversidad en los viñedos, la mejora de la resiliencia climática, la contribución al bienestar de la comunidad y la implementación de estrategias de gestión energética eficiente.

Los mendocinos Marcelo y Miguel se asociaron en 2009, creando un legado de vinos excepcionales que armonizan la enología con una visión empresarial inigualable.

Pelleriti Priore es la culminación de su visión compartida y su dedicación a la elaboración del Grand Cru del Nuevo Mundo, con un profundo respeto por su terroir único y su biodiversidad.

Marcelo Pelleriti, reconocido por su enfoque artístico en la elaboración de vinos, fue el primer enólogo argentino en obtener la prestigiosa puntuación de 100 puntos del reconocido crítico Robert Parker en 2010 por su exquisita creación francesa, Château La Violette en Pomerol.

Pelleriti compartió: “Encontrar a Miguel en el camino me abrió un mundo de certezas, permitiéndome crear con libertad y descansar. Solo con esa paz se puede crear y comprender que la evolución personal y profesional va de la mano con la evolución del mercado, con la evolución de los vinos de culto”.

Miguel Priore, figura influyente en la industria vitivinícola, con ojo para la distinción y un paladar exigente, añadió: “A lo largo de los años, me he dedicado al estudio y la exploración a fondo de los singulares terroirs de Mendoza y la rica gama de vinos extraordinarios que pueden producir. Cuando Marcelo me propuso la idea de colaborar, su certeza fue contagiosa, y juntos abrazamos la oportunidad de unir nuestros sueños. Mi mayor ambición ha sido crear vinos icónicos con un atractivo atemporal que nos permita trascender generaciones en los mercados globales”.

Pelleriti Priore está compuesta por una comunidad de expertos en vinos con más de 250 años de experiencia combinada en 30 mercados. La meta del equipo es ambiciosa pero clara: producir vinos extraordinarios que dejen una huella imborrable en el paladar de los amantes y entusiastas del vino, pero que también engrandezcan el prestigio del patrimonio vitivinícola argentino en todo el mundo.

La nueva marca fue diseñada por la agencia italiana NSG. El precio de venta sugerido para los vinos Pelleriti Priore oscila entre 28 y 130 dólares. La colección de vinos está disponible en vivino.com, con cosechas selectas en wine.com.

Acerca de PELLERITI PRIORE

Pelleriti Priore es una iniciativa conjunta de los viticultores Marcelo Pelleriti y Miguel Priore, quienes comparten la visión de crear vinos que reflejen una combinación única de calidad y carácter.

Sus vinos capturan el alma del terroir mendocino, ofreciendo una experiencia que resuena con tradición, atemporalidad y elegancia.

El portafolio de vinos ha sido elogiado por Jamessuckling.com con calificaciones excepcionales que van desde los 95 hasta los 97 puntos. Con la vista puesta en la longevidad, los vinos PELLERITI PRIORE están diseñados para disfrutarse hoy y atesorarse como objetos de colección en el futuro.

Para más información, visite PelleritiPriore.com.