La nutricionista mendocina que transformó su experiencia personal en una marca internacional

Betsabe Masselos es el alma detrás del “Universo Betsa Keto”: acompañamiento nutricional integral y desarrollo de productos naturales libres de gluten, harinas, azúcar y conservantes. En diálogo con Ecocouyo, nos cuenta sobre este proyecto que tiene presencia en Argentina y Uruguay.

¿Cómo nació tu vocación por la nutrición?

Siempre me gustaron las ciencias naturales y la medicina. Tenía la inquietud de poder ayudar a las personas antes de que se enfermaran y decidí ingresar a la carrera Nutrición en la Universidad Maza.

Mientras estudiaba y practicaba diversos deportes, comencé con gastritis crónica y colon irritable; en ese momento me medicaban y me decían que el problema no tenía solución. Luego de recibirme, hice un postgrado en Nutrición Moderna en la Universidad de Florida y me especialicé en nutrición holística y funcional.

Aplicando en mí misma los conocimientos que adquiría en las diferentes formaciones, comencé a notar cambios importantes y a sentirme mucho mejor. Así fue como sané y decidí capitalizar esa experiencia en un método integral que pudiera aplicarse a otros pacientes.

¿Cuáles son los pilares de ese método?

Los pilares están asociados a los hábitos saludables y a la nutrición ancestral: alimentación natural, keto y low carb (baja en hidratos de carbono), ayuno intermitente, buen descanso, actividad física y suplementación. De esta manera, se revierten problemas de salud como ansiedad, inflamación intestinal y otros que hoy afectan a una gran cantidad de personas.

¿Cómo nació tu marca Betsa Keto?

Siempre me gustaron las cosas dulces y no encontraba alternativas saludables para consumo personal ni para recomendar a mis pacientes. Por eso decidí empezar a elaborar, de manera casera, distintas recetas con alimentos reales (harinas de almendra o de coco, frutas y vegetales). Ese fue el comienzo de lo que luego sería una línea de pastelería saludable.

Los productos comenzaron a tener una gran demanda y, luego de la pandemia, decidí armar un equipo de 10 personas y comenzar a elaborar en una fábrica de Guaymallén. Así nació Betsa Keto: una línea de productos naturales libres de gluten, harinas, azúcar y conservantes, totalmente supervisados por mí (barras de chocolate, alfajores, tortas y conitos de dulce de leche sin azúcar, entre otros). En este proceso fue clave el acompañamiento de mi coach ontológica.

¿Cómo fue evolucionando el proyecto?

El primer local físico lo abrí hace un año y medio en Punta del Este, Uruguay, ya que es un lugar en el que suelo vacacionar y no había una propuesta similar. Si bien noto que en ese mercado el movimiento keto se ha desarrollado de manera más lenta que en Argentina, la demanda también fue creciendo. Eso me motivó a inaugurar una fábrica elaboradora, donde actualmente trabajan 5 personas, y un punto de venta take away en Montevideo. Hoy, además, los productos se están comenzando a comercializar en las tiendas Disco, Fresh Market y La molienda.

En Mendoza, la cafetería Betsa Keto funciona desde noviembre de 2024 en el complejo comercial Urban Mall de La Puntilla, un lugar totalmente acondicionado para disfrutar de un buen momento. Allí se puede encontrar toda la línea de pastelería saludable, tanto para consumir en el local como para llevar. También ofrecemos servicio de viandas y delivery de productos.

En la provincia, somos proveedores de cafeterías, heladerías y panaderías y, a la vez, estamos presentes en San Rafael, Rosario y San Juan.

¿Cuáles son los planes de crecimiento?

Tanto en Mendoza como en Uruguay, estamos en un proceso de expandirnos, sumar nuevas bocas y puntos saludables. Asimismo, estamos evaluando la posibilidad de franquiciar la marca.

Próximamente, en la cafetería de La Puntilla brindaremos charlas sobre distintos temas, uno de ellos será “Sueño saludable y luces infrarrojas”. La idea es educar y acompañar a los pacientes en el camino hacia el bienestar.