Mercado de pases: Murgia deja Avinea, Moor se va de Corazón del Sol y nuevo destino para Caro Macaya

Hay movimientos en las bodegas ya que 2 reconocidos enólogos dejan sus puestos en sus bodegas: Juan Pablo Murgia (Avinea) y Cristian Moor (Corazón del Sol). Además, una reconocida profesional del Enoturismo, Carolina Macaya, a fin de mes se va de Luigi Bosca para retornar luego de 32 años en Mendoza, a su Chile natal.

Juan Pablo Murgia dejó su puesto como Gerente Técnico del Grupo Avinea, donde trabajaba desde hace 19 años con la responsabilidad enológica de las Bodegas Argento en Mendoza, y Otronia, en el extremo sur de la Patagonia.

Una alta fuente del grupo Bulgheroni confirmó a EcoVinos la información, asegurando que la desvinculación se produjo porque el reconocido enólogo seguirá su actividad profesional en otra bodega (aunque no se especificó en cual). En el grupo empezaron a trabajar en el que ocupe ese lugar.

En ese sentido, el propio Juan Pablo nos confirmó desde Estados Unidos, donde está trabajando con una agenda muy apretada para Avinea, de donde se retirará a fin de mes nos dijo, y que se irá a trabajar a otra bodega, aunque todavía no puede adelantar a cual.

Por otra parte, en la Bodega Corazón del Sol, ubicada en el complejo The Vines, el enólogo Cristian Moor luego de 8 años, dejó su lugar en esa bodega boutique, de la que en las últimas temporadas había dejado su puesto como enólogo para dedicarse a dirigir la operación.

El enólogo le confió a EcoVinos/Ecocuyo que dejaba su lugar en Corazón del Sol para dedicarse a full en la Bodega Garage Moor-Barrio, que maneja junto a su esposa Teresita Barrio, y que han logrado muy buenos reconocimientos de críticos internacionales, y que si bien es un proyecto de muy pocas botellas (y producen en el garage de su casa), piensan mudarse a una vivienda más grande y escalar esa bodega para producir más, pero siempre en una pequeña escala.

Cristian nos aseguró que seguirá ligado de alguna manera a la bodega del médico hindú afincado en Estados Unidos, Mediah Revana, ya que seguirá como presidente de la IG Los Chacayes, en representación de Corazón del Sol.

En su cuenta de Linkedin, Moor posteó: "Hoy me despido de @Bodega Corazón Del Sol, un proyecto que me enamoró desde un principio, que me permitió crecer, aprender y ser parte de un sueño y de trabajar para llevarlo hacia lo más alto.

Fueron 8 años intensos, llenos de desafíos, vendimias inolvidables y logros que quedarán grabados para siempre en mi corazón. Sin duda, lo más valioso, fueron las personas que conocí y con las que compartí esta pasión, que me hicieron crecer tanto personal como profesionalmente.

Agradezco profundamente al Dr. Revana por haber confiado en mí para liderar la empresa durante todos estos años. Fue un honor trabajar junto a este gran equipo y alcanzar objetivos desafiantes en una industria tan competitiva y ejemplar, dejando huellas imborrables marcadas por los valores que compartimos. Gracias a Jeff Lewis, CEO de Revana Estate, por su apoyo constante para desarrollarme.

Gracias a Santiago Achaval, por su incansable búsqueda de la perfección en cada copa compartida, 8 vendimias empujando siempre los límites para encontrar el mejor vino y compartir la pasión por elaborarlo.

Gracias, equipo de Corazón del Sol, por regalarme mis mejores años profesionales y disfrutar juntos, cada paso del camino.

Me voy con el orgullo de lo construido, con entusiasmo por lo que viene, dejando una empresa sólida y con un sello de calidad único, ganado paso a paso. Es tiempo de nuevos desafíos, siempre ligados a este mundo que tanto me inspira: la pasión por el vino como filosofía de vida y los proyectos con alma.

Así es MOOR BARRIO WINES, el nuevo capítulo que me espera con Teresita Barrio, @maticesdelvino que tantas alegrías nos trae y los nuevos equipos de trabajo que hoy confían en mi capacidad para ayudarlos en sus proyectos.

Será un honor, continuar representando a Corazón del Sol ante la Asociación de productores de Los Chacayes como presidente y seguir trabajando para que esta IG esté donde se merece. Hasta siempre ❤️".

Por su parte, Carolina Macaya, que es Gerente de Operaciones y Hospitalidad en Finca El Paraíso, de Luigi Bosca desde hace 3 años, le confirmó a EcoVinos/Ecocuyo que dejará su puesto para retornar a su país, Chile.

Su motivación es absolutamente una cuestión personal, ya que sus hijos nacidos en Mendoza, están grandes y tenía intenciones de volver a Chile, y postuló para un puesto en Viña Santa Cruz, en el Valle de Colchagua, donde continuará desarrollando todo su expertise en materia de enoturismo.

El curriculum de Caro Macaya es elocuente. Antes de Luigi Bosca estuvo en Hospitalidad en Kaiken Wines (perteneciente a la chilena Viña Montes); fue Hospitality Manager en Piattelli Vineyards Mendoza; pasó por Entre Cielos; Viña Cobos (Hospitality Manager); Gerente Relaciones Públicas en Bodega Ruca Malen; Gerente RRPP en Bodega Terrazas de los Andes; Asistente Directorio, Comercio Exterior y RRPP en Bodegas Chandon Argentina; Asistente Directorio y Comercio Exterior, RRPP en Bodega Trapiche; Asistente y RRPP en CEPAL, Naciones Unidas; e integró A.MU.V.A. Asociación Mujeres del Vino de Argentina, y la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), y se diplomó en Gerenciamiento Vitivinícola en ADEN.