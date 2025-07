Juan José Retamero: inversiones millonarias y una brújula que apunta a Mendoza

En un universo empresarial donde la sobreexposición suele ser sinónimo de poder, Juan José Retamero parece moverse a contramano. De perfil bajo y verbo preciso, el empresario español detrás del grupo canadiense AYSA consolida inversiones por miles de millones en Argentina mientras evita las cámaras. Su estrategia, sin embargo, habla por sí sola: minería, energía, pesca e hidrocarburos configuran un tablero en expansión que ahora vuelve a mirar hacia Mendoza, pese a un conflicto judicial aún sin resolución.

Discreto pero enfático, el empresario español vuelve a enfocar sus proyectos hacia Mendoza. Tras una década de expansión en Argentina, el líder del grupo AYSA redobla su apuesta con inversiones multimillonarias en minería, energía y petróleo. El conflicto con Fecovita ya no define su vínculo con la provincia: hoy busca reescribir su capítulo mendocino con nuevos negocios, desde Vaca Muerta, hoteles, desarrollos inmobilarios hasta la ilusión latente de una bodega propia.

El capital reservado que vuelve a mirar hacia el oeste argentino

En el ecosistema empresarial argentino, pocos nombres despiertan tanta curiosidad como el de Juan José Retamero. De perfil bajo y con operaciones globales, este inversor minucioso volvió a posicionarse en los radares locales por una razón específica: Mendoza.

El fundador del grupo AYSA reafirmó su interés en la provincia tras años de expansión en rubros estratégicos como minería, energía y pesca, y proyecta nuevas inversiones en la lengua mendocina de Vaca Muerta, mientras no descarta regresar al mundo del vino, esta vez con una bodega propia.

Retamero llegó al país en 2015 a través de Iberte, con una propuesta comercial que conectaba vinos mendocinos con el mercado chino. La alianza con Fecovita, que parecía prometedora, derivó en un litigio judicial que aún persiste. Y aunque ese capítulo lo obligó a salir de su habitual silencio, no alteró su visión de largo plazo: “Hay 40 empresas vitivinícolas que merecen todo mi respeto. Mi conflicto fue con personas, no con Mendoza”, declaró con firmeza.

AYSA Group: un holding familiar con lógica de reinversión

Desde 2022, AYSA intensificó su presencia en Argentina. En San Juan, adquirió la mina Gualcamayo y presentó un proyecto de USD 800 millones para su explotación a pleno. En paralelo, construye un parque solar de 1.000 MW en ese mismo enclave, con una inversión complementaria de USD 600 millones. También puso un pie en la industria pesquera con Cabo Vírgenes S.A. en Chubut, que exporta más de 10.000 toneladas al año, y avanza en San Luis con una planta solar que abastecerá sus operaciones mineras.

Según Retamero, el modelo AYSA se basa en reinvertir recursos propios, sin presiones externas: “No tenemos deuda, ni accionistas que exijan dividendos. Vamos hasta donde nuestros medios nos permiten, y si Argentina da las condiciones, el desarrollo es ilimitado”.

Hoy, el grupo emplea a más de 1.000 personas en distintas provincias, y su plan de inversión bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) supera los USD 2.500 millones.

Mendoza, entre la cautela y la esperanza

La brújula vuelve a marcar Mendoza. AYSA analiza tres yacimientos de Vaca Muerta, dos de ellos en suelo mendocino, con inversiones estimadas por encima de los USD 200 millones. Aunque Retamero no tiene vínculo directo con el gobierno provincial, reconoce la calidad de gestión y el potencial del territorio: “Mendoza tiene un gobernador para sentirse orgulloso. Espero que se den las condiciones para poder concretar nuevos proyectos ahí”.

El vino, como símbolo de origen y de desencuentro, tampoco está fuera del radar: “Me ofrecieron varias bodegas. Aunque no es el foco actual, me haría mucha ilusión volver a invertir en el sector”, admite.

Pensar en futuro desde la raíz

Retamero no solo proyecta negocios: reflexiona sobre el país que lo desafía desde hace una década. Confía en la mano de obra argentina —“extremadamente calificada y comprometida”— y en el efecto transformador del RIGI, al que considera más relevante por su marco jurídico que por sus beneficios impositivos. “Argentina tiene un desarrollo y potencia que para ustedes mismos es difícil de percibir”, repite.

Su inversión busca transformar esa percepción en realidad. Y Mendoza, en ese esquema, parece ser el territorio donde redibujar, por fin, una historia que empezó con vino, tropezó en los pasillos judiciales, y hoy quiere reescribirse con energía, oro… y una convicción intacta.