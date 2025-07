“The Wine for Now”: el nuevo storytelling del vino argentino, conectar hoy para crecer mañana

Wines of Argentina (WofA), institución responsable de la promoción del Vino Argentino en los mercados mundiales, llevó adelante su Workshop Estratégico 2025, un encuentro que cada año organiza la entidad para analizar la situación de los mercados foco de la estrategia, identificar las principales tendencias y delinear el plan de acción en materia de promoción.

Bajo la premisa “El Vino Argentino hoy: estrategias de adaptación y crecimiento”, la jornada incluyó exposiciones de destacados referentes nacionales e internacionales. Richard Halstead, cofundador de Wine Intelligence y Jefe de Investigación y Consumo en IWSR, abordó los principales desafíos que enfrenta la categoría y su posicionamiento en el escenario global.

Por su parte, Felipe Galtaroça, CEO de Ideal BI Consulting, analizó el contexto del mercado brasileño, uno de los destinos clave para las exportaciones del producto nacional, mientras que Mario Japaz, de Merovingian Data, aportó insights sobre el uso de IA en la industria.

Hacia el final del encuentro, Carolina Bruzzone, COO (Chief Operator Officer) y Mariano Favetto, director general creativo de la agencia GREY, presentaron la nueva estrategia de comunicación para el Vino Argentino "The Wine for Now", que invita a repensar el presente y el futuro del Vino Argentino desde una lógica de adaptación, espontaneidad y cercanía con los públicos globales. La iniciativa pone el foco en los mercados estratégicos de Estados Unidos, Brasil, Reino Unido y Canadá.

El Workshop se llevó a cabo en formato híbrido, con sede presencial en el Hotel Diplomatic (Mendoza) y opción de participación remota a través de transmisión en vivo. El encuentro reunió a bodegas de todo el país, actores del comercio exterior y referentes institucionales del sector.

“Instancias como estas nos permiten contribuir a uno de los pilares fundamentales de nuestra gestión: generar sinergias entre los distintos actores del ecosistema vitivinícola para encarar, de manera conjunta, los desafíos que plantea el contexto actual y seguir consolidando la presencia del Vino Argentino en los mercados internacionales, guiando la estrategia exportadora del sector”, expresó Alejandro Vigil, Presidente de Wines of Argentina.

Misión comercial para impulsar el vino en Brasil

Desde el 1° y hasta el 6 de julio, WofA lleva adelante en Mendoza la Argentina Wine Trade Convention (AWTC), una iniciativa que busca fortalecer vínculos con el trade internacional a partir de un viaje de negocios a nuestro país diseñado a medida.

En esta edición, la entidad recibió a un grupo de importadores brasileños, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades comerciales, generar sinergias con etiquetas no presentes aún en el mercado y ofrecer una experiencia sensorial que refleje la calidad e identidad del Vino Argentino.

La iniciativa, desarrollada con las representaciones argentinas en Brasil en conjunto con la Cancillería argentina, incluye encuentros con bodegas de todo el país, ferias comerciales y degustaciones de proyectos pertenecientes a distintas regiones productoras.