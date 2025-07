Cambio de dueños: Tango Energy desembarca en Mendoza y toma el control de Aconcagua Energía

Aconcagua Energía cambió de dueños y quedó en manos del fondo Tango Energy, tras firmar un acuerdo vinculante que implica el traspaso del 90% del control accionario y un aporte de capitalización de 36 millones de dólares. El restante 10% de las acciones de la petrolera continuarán en manos de los socios fundadores, Diego Trabucco (ex Ceo de la empresa) y Javier Basso.

La operación, informada a la CNV, forma parte de un proceso de reestructuración de deuda por más de US$ 200 millones. El nuevo CEO será Pablo Iuliano, el ex CEO de YPF durante el gobierno de Alberto Fernández y el futuro de la compañía queda atado al cumplimiento de condiciones clave: adhesión mayoritaria de acreedores, ingreso de capital fresco y relanzamiento financiero.

Cabe recordar que la deuda de Aconcagua Energía abarca un amplio espectro de compromisos financieros. Incluye obligaciones negociables sin garantía por más de US$ 180 millones, distribuidas en distintas series denominadas en dólares (Hard Dollar y Dollar Linked) y en pesos. También posee deuda bancaria en pesos y dólares, tanto garantizada como sin garantía, con entidades como Banco Nación, Galicia, Provincia, Supervielle, Santander e ICBC.

A esto se suman pagarés bursátiles por US$ 7,25 millones, deudas comerciales con proveedores que contemplan cheques de pago diferido por casi US$ 10 millones, así como préstamos prendarios y contratos de leasing, en su mayoría en pesos.

En Mendoza opera las áreas de Confluencia Sur, Atuel Norte, Payun Oeste, Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado.

La crisis de Aconcagua comenzó cuando, en mayo pasado, intentó sin éxito conseguir US$ 250 millones en Nueva York. Tuvo que cancelar la emisión porque le pedían una tasa de interés "impagable", mayor al 12% anual, cuando esperaban financiarse en torno al 10%. Necesitaba los fondos para pagar los vencimientos que se le venían en junio. Pero al no conseguirlos, entró en default.

Aconcagua, que tiene una producción de 11.500 barriles de petróleo equivalentes por día (70% crudo y 30% gas), puede generar ingresos por unos US$ 20 millones. Su costo de extracción es de US$ 17 por barril y su punto de equilibrio (break-even) es de US$ 45, muy eficiente para las operaciones convencionales.

La firma opera 14 áreas en Mendoza, Neuquén y Río Negro. Cinco de ellas fueron compradas a Vista, en 2023, por US$ 26,5 millones, más un acuerdo que contemplaba, entre otros puntos, que la firma de Galuccio se quedaría con el 40% del petróleo extraído de esos campos. Ahora, ese porcentaje podría bajar a 20%.

Nuevos dueños y reestructuración

Aconcagua Energía comunicó que el proceso busca no solo ordenar sus compromisos financieros, que superan los US$ 200 millones, sino también posicionar a la empresa en una mejor situación para afrontar sus planes de desarrollo en Vaca Muerta y otras cuencas productivas del país.

Según el documento presentado ante la CNV, el cierre del proceso está sujeto al cumplimiento de varias condiciones, entre ellas: la adhesión de al menos el 90% del capital de cada clase de deuda, el cierre de un acuerdo definitivo con Vista, y la incorporación de un nuevo inversor que complete la inyección de fondos proyectada. Además, se busca obtener un nuevo rating crediticio para los instrumentos reestructurados.

La llegada de Tango Energy —sociedad co-controlada por AR Energy Resources S.A. (afiliada a Trafigura Argentina S.A., la dueña de las estaciones de servicio Puma Energy) y Vista Energy Argentina, la compañía liderada por Miguel Galuccio, de la que también participa Iuliano— marca un cambio profundo en el rumbo de Aconcagua Energía.

La conducción de Pablo Iuliano, como nuevo CEO, con amplia experiencia en el sector, promete una mirada estratégica y de largo plazo para una petrolera que busca no solo salir de la crisis, sino también reposicionarse en el mercado petrolero local. Ahora, todas las miradas están puestas en el resultado de la negociación con los acreedores.