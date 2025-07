Cómo aprovechar los nuevos créditos para tener tu próximo 0 km de Territorio Yacopini: 100% financiado 

Territorio Yacopini, el mayor concesionario automotor de Cuyo, presenta una oportunidad única para quienes buscan subirse a su próximo 0 km: ya está disponible la nueva línea de créditos del Banco Nación, “+Autos con BNA”, que permite financiar hasta el 100% del valor del vehículo, con tasa fija en pesos y sin necesidad de dejarlo en garantía.

El crédito es personal, no prendario, y está destinado a la compra de autos nuevos o usados de hasta 10 años de antigüedad. La financiación alcanza hasta $100 millones, con una tasa nominal anual del 38% y plazos de hasta 72 meses.

"Es una alternativa muy accesible, con trámite rápido y mínimo requerimiento de documentación: solo el DNI y el CUIL", explicó Mariano Gaztelu, gerente de ventas directas de Volkswagen en Yacopini.

La gestión se inicia directamente en Territorio Yacopini, donde el equipo comercial carga los datos y, mediante validación digital desde el celular, se puede obtener la aprobación en el momento. Por ejemplo, un crédito de $15 millones a 36 meses arroja una cuota estimada en $804.000.

Entre las unidades que se pueden adquirir con este sistema se encuentran:

Volkswagen Polo Track: Precio base: $25 millones, más gastos: se trata de un vehículo compacto que destaca por su diseño actualizado y un conjunto de prestaciones pensadas para la vida urbana. Equipado con un motor de 1,6 litros MSI que entrega 110 CV y una transmisión manual de 5 velocidades, ofrece un equilibrio ideal entre potencia y eficiencia. Su estética moderna se refleja en la parrilla rediseñada, emblemas renovados y nuevos revestimientos interiores, mientras que el sistema multimedia VW Play con pantalla de 10 pulgadas y el volante multifunción elevan la experiencia tecnológica a bordo. En materia de seguridad, el Polo Track incluye cuatro airbags, control de estabilidad ESC, anclajes ISOFIX y asistente de arranque en pendiente, garantizando protección para todos los ocupantes. Además, ofrece confort con asientos de apoyacabezas integrados, alzacristales delanteros y una dirección asistida que facilita las maniobras. Sus dimensiones compactas esconden un espacioso interior y un baúl de 300 litros, complementados por una suspensión que brinda estabilidad y una conducción precisa. El nuevo Polo Track es, sin duda, una opción versátil y eficiente para quienes buscan dinamismo y seguridad en cada trayecto.

Precio base: $25 millones, más gastos: se trata de un vehículo compacto que destaca por su diseño actualizado y un conjunto de prestaciones pensadas para la vida urbana. Equipado con un motor de 1,6 litros MSI que entrega 110 CV y una transmisión manual de 5 velocidades, ofrece un equilibrio ideal entre potencia y eficiencia. Su estética moderna se refleja en la parrilla rediseñada, emblemas renovados y nuevos revestimientos interiores, mientras que el sistema multimedia VW Play con pantalla de 10 pulgadas y el volante multifunción elevan la experiencia tecnológica a bordo. En materia de seguridad, el Polo Track incluye cuatro airbags, control de estabilidad ESC, anclajes ISOFIX y asistente de arranque en pendiente, garantizando protección para todos los ocupantes. Además, ofrece confort con asientos de apoyacabezas integrados, alzacristales delanteros y una dirección asistida que facilita las maniobras. Sus dimensiones compactas esconden un espacioso interior y un baúl de 300 litros, complementados por una suspensión que brinda estabilidad y una conducción precisa. El nuevo Polo Track es, sin duda, una opción versátil y eficiente para quienes buscan dinamismo y seguridad en cada trayecto. Chevrolet Onix Plus: El Onix Plus es un moderno y sofisticado sedan que se destaca por su potente motor turbo, capaz de brindar una conducción ágil y eficiente tanto en ciudad como en ruta. Este modelo incorpora una propuesta tecnológica avanzada, con el sistema OnStar que ofrece asistencia personalizada y conectividad en tiempo real, además de una cámara trasera digital que facilita las maniobras de estacionamiento con mayor seguridad y precisión. En materia de protección, el Onix Plus eleva los estándares del segmento al incorporar seis airbags de serie, proporcionando un entorno seguro para todos los ocupantes. Este sedán no solo combina rendimiento, confort y tecnología, sino que también reafirma el compromiso de Chevrolet con la seguridad, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan un vehículo equilibrado y confiable en cada trayecto.

El Onix Plus es un moderno y sofisticado sedan que se destaca por su potente motor turbo, capaz de brindar una conducción ágil y eficiente tanto en ciudad como en ruta. Este modelo incorpora una propuesta tecnológica avanzada, con el sistema OnStar que ofrece asistencia personalizada y conectividad en tiempo real, además de una cámara trasera digital que facilita las maniobras de estacionamiento con mayor seguridad y precisión. En materia de protección, el Onix Plus eleva los estándares del segmento al incorporar seis airbags de serie, proporcionando un entorno seguro para todos los ocupantes. Este sedán no solo combina rendimiento, confort y tecnología, sino que también reafirma el compromiso de Chevrolet con la seguridad, convirtiéndolo en una opción ideal para quienes buscan un vehículo equilibrado y confiable en cada trayecto. Nissan Frontier: Nissan amplía su oferta en el segmento de las pick ups con la renovada Frontier, disponible en 10 versiones que se adaptan a diferentes necesidades de uso, desde el trabajo diario hasta la aventura off-road. Entre sus características más destacadas, incorpora control de crucero para una conducción más cómoda en trayectos largos, además de seis airbags que refuerzan la seguridad de todos los ocupantes en cada viaje. Pensada para quienes buscan robustez y desempeño fuera del asfalto, la gama incluye modelos especialmente diseñados para la aventura, como la X-GEAR y la Pro 4X, que combinan un look deportivo con capacidades off-road superiores. La Nissan Frontier reafirma así su versatilidad, sumando tecnología, confort y protección en una pick up lista para enfrentar cualquier desafío.

Promo especial: Ganá hasta $3 millones

Durante todo julio, quienes compren un 0 km, un usado o se adhieran a un plan de ahorro en cualquiera de las sucursales de Yacopini participan del sorteo de $3.000.000 en efectivo. La promoción forma parte de la Gran Liquidación de Invierno, que incluye importantes bonificaciones en todas las marcas y modelos disponibles.

“Hace 20 años que soy cliente, pero esta vez me tocó vivir algo distinto: no solo me llevé mi primer 0 km, sino que gané el premio”, contó Juan José, ganador de la edición anterior del sorteo, tras comprar su Volkswagen en San Rafael.

Quienes quieran conocer más pueden ingresar a www.territorioyacopini.com.ar o acercarse a las sucursales, como la central ubicada en Av. San Martín Sur 600, Godoy Cruz; Mitre 530 y 721 de San Rafael, o la reciente apertura en San Juan en Paula AlbarracÍn de Sarmiento 699.