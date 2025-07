Mendoza brilla en el arte digital: dos creativas locales llevan Argentina al festival más innovador del mundo

Motia, conformado por las artistas visuales mendocinas Gimena Federici y Julia Posada, viajarán a Canadá para presentar su obra “Log In to Your Life” en MUTEK Montreal 2025, uno de los festivales más importantes del mundo en arte digital y música electrónica. La pieza será exhibida del 20 al 25 de agosto en la Satosphere, la icónica sala domo de la Société des Arts Technologiques (SAT), reconocida globalmente por su apuesta a la innovación sensorial y tecnológica.

Motia es un laboratorio artístico con base en Mendoza, que diseña realidades inmersivas mixtas, fusionando arte digital, narrativa sensorial y experimentación tecnológica. Con un enfoque tecnopoético, trabajan en la creación de espacios

envolventes que cruzan cuerpo, código y emoción.

Su recorrido incluye colaboraciones con marcas y referentes como Globant, Fila, Budweiser y Hernán Cattáneo, y presentaciones en escenarios de Argentina, Uruguay, Dubái y ahora Canadá.

Para la creación de la obra que las lleva a la escena internacional, las mendocinas trabajaron de manera colaborativa junto a Nait Saves (Sofía Lecuona Pugno), compositora, productora y performer, especializada en la creación de ambientes sonoros inmersivos. Las tres artistas viajarán juntas a Montreal para representar a Argentina en el reconocido festival.

Sobre la obra

“Log In to Your Life” es un relato de ciencia ficción e inmersivo, que reflexiona sobre nuestra actualidad donde los límites entre lo humano y lo tecnológico se desdibujan por completo. La obra interpela nuestro contexto en el que las tecnologías digitales no solo transforman las identidades, sino que también moldean la propia percepción del cuerpo y las emociones.

En este universo, la persona debe loguearse a partir de su propia existencia: procesar sus sueños, setear su cuerpo, programar sus pensamientos, emociones y recibir instrucciones para navegar la vida cotidiana. Una inteligencia artificial omnipresente guía cada decisión, desde clasificar deseos inconscientes hasta configurar nuevas experiencias sensoriales.

La obra invita a cuestionar: ¿Qué sucede cuando nuestras vidas están moldeadas por tutoriales, algoritmos y almacenamientos limitados? ¿Qué implicancias tiene vivir en un loop generativo donde lo orgánico se mezcla con lo digital y lo sensible se codifica en bits?

Log in to Your Life reflexiona sobre una humanidad en constante redefinición, planteando preguntas sobre nuestra autonomía, nuestra esencia y nuestro lugar en esta nueva configuración de lo vivo.

“¿Qué parte de mí sigue siendo mía si mi versión digital vive otra vida?”, se pregunta uno de los fragmentos que componen esta obra conceptual y poética.

La obra tuvo su avant-première en MUTEK Buenos Aires 2024, en el Centro de Arte Inmersivo (CAI), con el apoyo de ARTLAB PRO. La producción de la obra fue posible gracias al acompañamiento de British Council y Fundación Williams, a través del programa Amplify DAI. Recientemente fue presentada en Magma Futura (Montevideo, abril 2025), dentro del programa Real Time, con el acompañamiento de la Embajada Argentina en Uruguay y la curaduría de Marianella Baladán.

Previo su paso por Montreal las artistas exhibirán su obra en la ciudad de Toronto en Interaccess en el Venus Fest.

En su realización también participaron, como actriz, Agustina Bécares y como colaboradores audiovisuales, Martín Sánchez y Andrés Domínguez Gil.

SOBRE MUTEK MONTREAL 2025

MUTEK es una plataforma internacional dedicada a la creatividad digital y la música electrónica. Su edición en Montreal es una de las más influyentes del circuito global y se realizará del 20 al 25 de agosto.

Además de Motia y Nait Saves, el programa incluye artistas como Max Cooper y Nicola Cruz, entre otros referentes de la experimentación audiovisual y sonora del mundo.