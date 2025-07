The Vines Resort & Spa fue elegido como el mejor hotel de Sudamérica y el sexto a nivel mundial

Con un puntaje casi perfecto de 99.5 sobre 100, The Vines Resort & Spa fue elegido como el resort #1 de Sudamérica y el hotel #6 del mundo por Travel + Leisure, una de las principales marcas de medios de viajes a nivel mundial, con sede en Nueva York, enfocada en inspirar a los viajeros con contenido de alta calidad sobre destinos, hoteles, restaurantes y experiencias.

En la reseña sobre el hotel mendocino, el medio publica el siguiente comentario: "Excepcional", "impresionante", "único en su categoría": los lectores no pudieron evitar usar superlativos al describir este exclusivo hotel en Mendoza. Ubicado a los pies de la Cordillera de los Andes, frente a 600 hectáreas de viñedos privados en el Valle de Uco, la propiedad cuenta con un conjunto de 21 elegantes villas con terrazas privadas y baños tipo spa con bañeras de hidromasaje. Pero es la variedad de experiencias lo que cautivó a los huéspedes, desde asados (barbacoas tradicionales) dirigidos por chefs de renombre como Francis Mallmann, hasta paseos a caballo por las montañas, campamentos de elaboración de vino y sesiones de ensamblaje, y visitas a las mejores bodegas de la región. Como lo expresó un lector: «Este es el mejor hotel del mundo».

Además, entre los cinco mejores resorts de Sudamérica hay otro hotel mendocino. Se trata de Cavas Wine Lodge, en Luján de Cuyo, uno de los pioneros en el enoturismo de alta gama en la región. El complejo cambió de manos recientemente y fue adquirido por el grupo chileno Awasi con presencia en su país, Argentina y Brasil. Cavas Wine Lodge había nacido hace casi ya 20 años y era atendido por sus propios dueños (Cecilia Díaz Chuit y Martín Rigal junto a otros socios) y se presentaba como “el primer hotel dedicado al vino y sus experiencias” en Mendoza.

Lujo al pie de Los Andes

Bajo el lema “Nada es imposible”, The Vines of Mendoza brinda una experiencia integral de enoturismo, lujo, gastronomía y comunidad. En el corazón del Valle de Uco, en la zona mendocina de Los Chacayes, se encuentra The Vines of Mendoza, un pedazo de cielo al pie de los Andes. Si bien es famoso por The Vines Resort & Spa, un hotel de lujo que destaca en la región, y por su restaurante 7 Fuegos, dirigido por el renombrado chef argentino Francis Mallmann, The Vines es mucho más que eso.

Es un proyecto integral que engloba varios programas, entre ellos, Private Vineyards, que ofrece a los amantes del vino y del terroir mendocino la oportunidad de adquirir su propio viñedo y cumplir el sueño de producir un vino único. Además, The Vines Foundation, que tiene como objetivo principal colaborar con la comunidad de Tunuyán -en donde está emplazado el proyecto- promoviendo la solidaridad y el desarrollo local.

En 2005, el empresario y amante del vino estadounidense, Michael Evans, conoció el Valle de Uco. Su viaje de placer, que inicialmente iba a durar dos semanas, tuvo un giro inesperado cuando se enamoró de Mendoza. En ese momento, la región de Los Chacayes aún era una zona poco conocida y prácticamente deshabitada. “Jamás imaginé que me quedaría viviendo en Mendoza por 20 años. Me enamoré de todo: de las montañas, la gente, el asado, el fútbol… ¡y hasta del Fernet!”, cuenta Evans. Su primera intención era comprar solo 4 hectáreas para cumplir su sueño de producir vino, con la asesoría de su amigo Pablo Gimenes Rilli, un experto en el mundo vitivinícola. “Pensaba regresar a Mendoza cada año”, confiesa.

Al regresar a Washington DC, Evans compartió con sus amigos y colegas su inversión en Mendoza y su amor por el Valle de Uco, lo que despertó un interés inesperado. Muchos querían seguir sus pasos. Aquí fue cuando Evans vio el potencial de transformar su proyecto personal en algo más grande, brindando la oportunidad a otros entusiastas del vino de ser propietarios de viñedos en una de las zonas más prestigiosas de Argentina. "Quería que la gente no solo viniera a Mendoza como turista, sino que pudiera experimentar la provincia de una forma auténtica, como un local", explica este visionario emprendedor y dueño de su etiqueta de vinos Uco 's Playground.

Fundado en 2014, este resort de villas exclusivas ofrece una experiencia inmersiva en la cultura argentina, con un restaurante firmado por Francis Mallmann. “Empleamos solo personal local porque queremos que transmitan la verdadera esencia de Argentina a nuestros huéspedes”, explica Evans. Este año, el resort finalizará su proceso de expansión, con la incorporación de 20 nuevas residencias, algunas con piscina privada, y la creación de un nuevo restaurante 7 Fuegos entre los viñedos.