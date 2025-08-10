Mendoza busca a su próximo joven empresario del año (ya está abierta la convocatoria al premio provincial de la FEM

La Federación Económica de Mendoza (FEM), a través de su Comisión Joven, lanzó la convocatoria al Premio Joven Empresario Mendocino 2025, una distinción que reconoce el trabajo y la visión de jóvenes que lideran empresas o emprendimientos con impacto económico, social o ambiental.

Esta iniciativa forma parte del programa federal de CAME Joven y se consolida como una plataforma de visibilidad para proyectos con potencial transformador en los distintos sectores productivos de la provincia. “El premio es mucho más que una distinción: es un impulso al desarrollo, una apuesta al futuro y un reconocimiento al esfuerzo de quienes apuestan por crecer y generar empleo desde Mendoza”, destacaron desde la FEM.

Los jóvenes podrán postularse en una o más de las siguientes categorías:

Honor de Oficio

Triple Impacto

Innovación y Diseño

Desarrollo Productivo Regional

Relevo Generacional

Proyección Internacional

Iniciativa Emprendedora

Desarrollo Tecnológico

De entre los ganadores en cada categoría se seleccionará al Joven Empresario Mendocino 2025, quien representará a la provincia en la instancia nacional del Premio Joven Empresario Argentino, organizada por CAME en septiembre.

Mendoza cuenta con una trayectoria destacada en este certamen. En 2024, los fundadores de Roll Food, Horacio Campos y Gonzalo Bonino, obtuvieron el tercer puesto nacional. También fueron distinguidos emprendimientos como Energe, Maderas Plásticas Mendoza y Uco Drone, reafirmando a la provincia como cuna de proyectos innovadores y de alto impacto.

La convocatoria está destinada a jóvenes de hasta 40 años que lideren empresas o emprendimientos en funcionamiento, con impacto comprobable en su comunidad o actividad.

📅 Postulaciones abiertas hasta el 20 de agosto

📋 Formulario de inscripción: https://forms.gle/kNSevxV9VQJBY4em7

