Con más de 58 bodegas de todo el país, la Chachingo Wine Fair llega a Buenos Aires

Chachingo Wine Fair es una feria itinerante de vinos que fue creada por el winemaker Alejandro Vigil, junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli en el año 2017. Durante 2025 el evento tendrá su tercera edición en Buenos Aires, la ciudad más importante de Argentina.

Este año la feria ya se desarrolló con gran éxito en Park Hyatt Mendoza, en el mes de marzo. Fue en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. El evento contó con la participación de 40 bodegas y más de 900 asistentes.

Luego se trasladó a Rosario en el mes de abril (en su cuarta edición en esa ciudad con entradas totalmente agotadas). Mientras que en Mayo se realizó la primera edición Salta del evento (también con entradas agotadas y más de 1800 asistentes).

Durante el mes de Julio el evento se desarrolló en Córdoba (también con entradas sold out y más de 1500 asistentes). En lo que va del año, Chachingo Wine Fair ya ha convocado a más de 7500 personas en cuatro ediciones (Mendoza, Rosario, Salta y Córdoba).

La quinta fecha de 2025 se desarrollará los días 21 y 22 de Agosto en CABA. El espacio elegido para el desarrollo de la propuesta es el Alvear Icon Hotel (en Puerto Madero), uno de los más importantes de esa ciudad. Esta edición, contará con la participación de 58 bodegas de todo el país (Mendoza, Río Negro, San Juan, Córdoba, Salta y Jujuy). Mientras que la gastronomía ha sido diseñada en conjunto entre los equipos del Alvear Icon Hotel y Casa Vigil.

“Estamos muy felices por volver a Buenos Aires con nuestra feria. Vamos a contar con la participación de 58 bodegas y más de 250 etiquetas. El objetivo de Chachingo Wine Fair es poder mostrar una foto de la diversidad del vino argentino. La edición del Alvear Icon va a contar con vinos muy destacados de medianos, pequeños y grandes productores de nuestro país”. comenta Fernando Gabrielli (Co-Fundador de Chachingo Wine Fair).

Los tickets para el evento (tendrá capacidad limitada) se pueden adquirir a través del sitio Entrada Web: https://www.entradaweb.com.ar/evento/635af320/step/1.

Para Alejandro Vigil, otro de los creadores del evento, el objetivo de la feria es: “La idea principal de Chachingo Wine Fair es continuar promoviendo el vino argentino en Argentina y generar esperiencias para los consumidores”.

La tercera edición de Chachingo Wine Fair Buenos Aires contará con la participación de las siguientes bodegas: Achala Wines, Alta Yari, Altos Las Hormigas, Argento, Bira Wines, Bodegas Caro, Bonomo & Montiel, Cadus, Carinae, Catena Zapata, Colomé, Cruzat, Dante Robino, Don Rosendo Wines, El Bayeh, El Cese, El Enemigo, El Esteco, El Relator, Familia Furlán, Familia Mastrantonio, Finca Bandini, Finca del Nunca Jamás, Finca Sophenia, Fuego Blanco, Huentala Wines, Humberto Canale, Jasmine de los Mundos, Jorge Rubio, Kalós Wines, Kaiken, La Cayetana, Lagarde, Lavaque, López, Lorenzo Wines, LoSance, Luigi Bosca, Lupa Wines, Maitri, Martino Wines, Mauricio Lorca Autor de Vinos, Mil Suelos, Mosquita Muerta, Otro Loco Más, Penedo Borges, Proemio Wines, Pulenta Estate, Re-Cordis, Rucas Malen, Trapiche, Triunvirato Wines, Trivento, Ver Sacrum, Vinos de la Luz, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco.

El evento contará además con dos shows de música “sorpresa”, los cuales estarán a cargo de destacados artistas de Argentina.

La propuesta contará además con degustaciones de aceite de oliva de Corazón de Lunlunta, servicio permanente y gratuito de agua de Eco de los Andes y un stand especial de Club Vea Vinos (el club de vinos más importante de Sudamérica).

Otra de las novedades del evento será la participación de la vinoteca “La Vinícola”, a través de la cual quienes asistan a Chachingo podrán adquirir sus vinos favoritos de la feria.

La próxima estación de Chachingo Wine Fair será el 12 de septiembre en Bariloche (en Sheraton Bariloche Hotel), después en Mar del Plata (17 y 18 de octubre en el Haras Santa María del Mar). Para cerrar el año, el evento se realizará en Mendoza (en Casa Vigil) los días 27 y 28 de noviembre.

Chachingo Wine Fair Buenos Aires cuenta con el auspicio de: Banco Macro, Ente Turismo Mendoza, La Vinícola, Club Vea Vinos, Casa Vigil, The Wine Time, Volf, Gabrielli PR Agencia de Comunicación y Eco de los Andes.