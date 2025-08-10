Accenture, el gigante global de consultoría y servicios tecnológicos, comenzó a operar en Mendoza

La reconocida firma global de consultoría y servicios tecnológicos, Accenture, inauguró sus nuevas oficinas en Chacras Park, consolidando a Mendoza como un polo emergente de talento vinculado a la Economía del Conocimiento.

La elección de Chacras Park por parte de Accenture no es casual. Ambas entidades comparten una visión orientada al futuro, la innovación y el desarrollo sostenible. Chacras Park ofrece un entorno que promueve la productividad y el bienestar, con amplios espacios verdes, zonas comerciales, restaurantes, gimnasios y servicios que buscan mejorar la calidad de vida de quienes trabajan y viven en el complejo.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo y la CEO Argentina de Accenture, Sofia Vago, cortaron la cinta inaugural del predio ubicada en Drago que cuenta con 40 puestos de trabajos en una modalidad híbrida. Si bien la empresa cuenta con 350 empleados en Mendoza basado en un plan federal que desarrolla la compañía, proyecta nuevas vacantes.

“Tenemos colaboradores dentro nuestro programa Accenture Federal, quienes pertenecen a la oficina de Mendoza y la idea es duplicar nuestra plantilla en el próximo año y medio” manifestó Sofia Vago quien aseguró que los perfiles están orientados desde psicología, comportamiento organizacional, tecnología, ingeniería, arquitectura, médicos, entre otros y se puede postular consultando a la página oficial de Accenture.

Por su parte, el gobernador de Mendoza aseguró que “los esperaban hace mucho tiempo” y elogio a la empresa líder a su vez que dio la bienvenida a la provincia. “Refuerza nuestra cultura de trabajo, En Mendoza hay talento y recursos humano suficiente. Refuerza el crecimiento proyectado para Mendoza. Nuestras diversas actividades necesitan empresas como ustedes” dijo Cornejo.

Tras palabras oficiales, se realizó la tradicional plantación de semillas por parte de Accenture, una iniciativa global para reconocer la importancia de sus empleados y su compromiso con la sostenibilidad. Asimismo, la compañía internacional, continúa expandiendo su presencia en Argentina, país que ha sido seleccionado para albergar su centro de inteligencia artificial generativa, destacando el talento y la capacidad de innovación local. La apertura de la oficina en Mendoza refuerza esta estrategia, acercando la empresa a nuevos talentos y oportunidades en la región.

Con esta iniciativa, Accenture y Chacras Park consolidan una alianza que promete impulsar el desarrollo tecnológico y empresarial en Mendoza, posicionando a la provincia como un hub de innovación en el país.