Fútbol, Europa y chances reales: un grande de España vuelve a Mendoza con su campamento de alto rendimiento

Del 15 al 19 de diciembre, el Pueblo Nuevo Camp recibirá la segunda edición del campamento de fútbol organizado por el club español Real Sporting de Gijón. El evento, que en su primera edición seleccionó a un jugador mendocino para entrenar en España, busca consolidarse como plataforma de desarrollo y visibilidad internacional para jóvenes talentos locales.

El Summer Camp ofrecerá 160 plazas distribuidas en 8 divisiones, destinadas a niños y jóvenes de entre 6 y 18 años, en categorías masculinas y femeninas. El entrenamiento estará a cargo de técnicos con licencia UEFA clase A, siguiendo el modelo formativo del Sporting de Gijón y promoviendo estándares de nivel internacional.

demás, Jorge Gil de Pareja, CEO de The Futbol.Office, brindará una charla sobre pruebas en clubes españoles como Osasuna FC, Levante UD, Rayo Vallecano y el propio Sporting. “Este año hemos llevado 15 futbolistas mendocinos a distintas instituciones de España gracias a la ayuda de Ema Maza y Gimenez Riili”, destacó el emprendedor valenciano.

La inscripción tiene un valor de $225.000, pagaderos en cinco cuotas, y se realiza en las oficinas de Gimenez Riili Desarrollos Inmobiliarios, ubicadas en Pueblo Nuevo, Guaymallén. El club español seleccionará un jugador para participar en el campus de Mareo en 2026 y otorgará becas para viajar en 2027.

La propuesta incluye entrenamiento físico, técnico y táctico, además de formación en nutrición y psicología deportiva. “Pueblo Nuevo Camp ha crecido enormemente durante el 2025: más de 300 jugadores enriquecen la comunidad #GoEast, iluminación LED en las seis canchas FIFA, un polideportivo en desarrollo y la inauguración de vestuarios profesionales para jugar la Liga Mendocina”, detallaron desde la desarrolladora.