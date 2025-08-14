Un gigante en movimiento: YPF e IMPSA marcan un hito con el traslado del reactor más pesado de Argentina 

El día viernes 15/08/2025, iniciará entre las 04:00 hs y las 5:00 hs AM el traslado de la pieza más pesada movilizada a través de las rutas argentinas: un Reactor de hidrodesulfuración de combustibles Diesel para YPF, diseñado para reducir significativamente el porcentaje de azufre en el producto, cumpliendo así con las más estrictas normativas ambientales internacionales.

El traslado, hacia la Refinería de YPF ubicada en Luján de Cuyo, estará a cargo de Transapelt, empresa de IMPSA para transporte de cargas extra pesadas y sobredimensionadas.

La fabricación del reactor denominado HG-D-3501, de 456.000 kilogramos (456 toneladas), 38 metros de longitud, estuvo a cargo de IMPSA y requirió procesos de soldadura de última generación. La complejidad y magnitud de esta pieza la convierten en un referente a nivel mundial.

Las dimensiones del reactor requirieron la intervención de más de 300 trabajadores mendocinos, de 60 especialidades diferentes. Se fabricó bajo las más estrictas normas de ASME, API 934 y especificaciones de YPF. Su meticuloso diseño, fabricación e inspección garantizan una operación segura y previenen la fragilización del material por al menos 30 años.

Este acontecimiento no solo representa un logro técnico de gran relevancia para el país, sino que también posiciona a la industria argentina a la vanguardia en la fabricación de componentes críticos para el sector del Oil & Gas.

Radiografía del operativo:

1 formación de módulos hidráulicos, con 26 líneas de ejes.

Entre 4 y 5 camiones de tiro y Empuje contrapesados.

Vehículos guías que acompañarán durante todo el recorrido.

Personal operativo, levanta cables, equipamiento de trabajo.

Equipos con tractor y semirremolques.

Hidrogrúas y grúas para levantar pórticos sobre Ruta Nacional 40 y Ruta Provincial 10 (Juan José Paso)

Personal técnico con equipamientos de empresas de servicios de energía, internet y de tv por cable.

El acompañamiento total de este operativo estará a cargo de la Policía Vial de Mendoza, con la colaboración de Gendarmería Nacional y Tránsito de las municipalidades de Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú.

Horarios estimados y duración del recorrido:

Salida: viernes 15/08/2025 entre las 04:00 hs y las 05:00 hs. AM, desde IMPSA, Carril Rodríguez Peña 2451.

Duración estimada del recorrido: de 3 a 5 días.

Recorrido:

Salida desde IMPSA por Carril Rodríguez Peña hacia el Oeste, subiendo a RN 40, sentido Norte y luego cruce de cantero central, tomando el sentido Norte a Sur.

Por las dimensiones y peso de la carga, se realizarán desvíos de los puentes de Rodríguez Peña, Sarmiento, Rawson, Juan José Paso, Boedo, Bulnes, Aráoz, Anchorena, Azcuénaga, Ferrocarril Belgrano Cargas, Río Mendoza, Quintana y Olavarría hasta la intersección de RN 7 hacia el Oeste, hasta tomar la RP 84 en dirección a calle Bransen. Ingreso por puesto 7 de la Refinería YPF Luján de Cuyo.

Cortes programados

Es importante destacar que durante este mega operativo se realizarán cortes de tránsito y desvíos en el recorrido de la RN 40 y sus colectoras inmediatas hacia el Oeste y el Este. También en el tramo de RN 7 hasta RP 84.

El reactor en números:

• + de 300 trabajadores mendocinos, de 60 especialidades diferentes.

• 456 Tn de peso del reactor (570 TN sobre el equipo de soporte)

• 38 metros de longitud, con espesores de 128 mm.

• 7,8 metros de altura (sobre el equipo de transporte)

• 6,70 de ancho.

• 90 Tn de consumibles de soldadura fabricados a medida para este proyecto.

• Componentes provenientes de más de 5 países alrededor del mundo.

• Cada soldadura circunferencial con más de 400 kg de aporte, cada una realizada en 12 días ininterrumpidos a 220°C de temperatura de precalentamiento.

• Interior completamente recubierto con acero inoxidable estabilizado tipo 347, con la finalidad de proteger el material resistente de los ataques de los fluidos de proceso.