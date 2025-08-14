Uthgra apuesta a la empleabilidad: nace el Instituto Privado de Capacitación Laboral con foco en gastronomía

La Dirección de Educación Privada de la DGE, mediante Resolución Nº 117-2025, autorizó la inscripción oficial del nuevo instituto bajo la denominación y número: “IPCL Nº 3209 – Instituto UTHGRA”.

Un nuevo espacio para la formación y la empleabilidad

Los Institutos Privados de Capacitación Laboral (IPCL) son centros educativos que ofrecen trayectos formativos de corta duración, diseñados para brindar competencias laborales concretas y con rápida salida al mercado de trabajo.

Cada propuesta cuenta con planes de estudio aprobados por la DGE y otorga la certificación correspondiente, lo que garantiza calidad académica y reconocimiento.

En esta primera etapa, UTHGRA adherirá planes de estudio vinculados a la gastronomía, como:

Panadería

Pastelería

Cocina

De este modo, ampliamos nuestra propuesta educativa, que no solo está dirigida a afiliados del sindicato, sino también abierta a toda la comunidad interesada en profesionalizarse en el rubro.

Articulación y trabajo conjunto

Este lunes 11 de agosto, en la sede de UTHGRA Mendoza, se llevó a cabo una reunión que congregó a los IPCL de toda la provincia. El encuentro, organizado por la Dirección de Educación Privada, a cargo de la Lic. Florencia Espresatti, la Coordinadora de Educación Técnica y Trabajo María Laura Quiroga, supervisores provinciales, y la Rectora del IES de UTHGRA y directora del IPCL Cdora. Jimena Politino, tuvo como objetivo:

Definir una agenda de trabajo común.

Diseñar estrategias para incrementar la visibilidad de estos institutos.

Organizar una feria provincial para mostrar el trabajo de cada IPCL.

Analizar y actualizar la normativa vigente para su funcionamiento.

Con la creación del IPCL Nº 3209, UTHGRA Mendoza reafirma su rol como referente educativo en el sector gastronómico, impulsando la inserción laboral y el desarrollo profesional a través de propuestas de calidad, accesibles y alineadas con las demandas del mercado.