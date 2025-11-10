De medallista paralímpico a emprendedor turístico: Federico Accardi y una historia de superación

Se presentó oficialmente en Mendoza, “Nubi Viajes”, “Viajá por el mundo y redescubrí Argentina, experiencias simples confiables y de calidad”.

Más allá de ser una nueva propuesta que se suma a la oferta de agencias de turismo en Mendoza, para viajar al exterior, de vacaciones o para organizar viajes estudiantiles, lo que marca la diferencia es quién lo administra, y es en definitiva la cabeza de la empresa para la provincia.

Federico Accardi, más reconocido por ser un ejemplo del deporte, por su constante desempeño en el futbol para no videntes y su participación constante en el seleccionado masculino de fútbol para ciegos “Los Muricielagos”, compitiendo y llevando el fútbol a nivel mundial con la jerarquía que caracteriza este deporte para nosotros y tantos países del mundo.

Federico tiene 36 años y dos hijos. En el último viaje del seleccionado en Japón, siendo uno de tantos de los que ha realizado llevando adelante la competencia deportiva, por un momento pensó en su edad y en lo que debía hacer para adelante. Teniendo una intensa actividad social, promoviendo las oportunidades para personas con alguna discapacidad, siendo intermediario para que las cosas sucedan, se solucionen. Desde allí se visualizó como emprendedor, haciendo de su empresa la experiencia de un servicio personalizado.

Destacando la constancia, la conducta, sabiendo que el logro de objetivos personales, genera “perder” en determinadas etapas de su vida momentos. Entrenar, y sentir que uno debe estar entre los mejores para poder ser tenido en cuenta para competir, lo llevo a pensar que alguien que viaja debe ser asesorado y acompañado de igual manera, preservando cada detalle, para que el “viaje de su vida” sea la mejor experiencia que se puede tener.

Por ello su teléfono suena a full, conversando con cada uno de sus posibles clientes, intentando transmitir una forma de hacer las cosas, es por esto que NUBI Mendoza, es Federico Accardi, su manera de concretar viajes. Tiene un equipo que lo acompaña, con oficinas en calle San Martín, cerca de peatonal, provincia de Mendoza. Con sus redes sociales activas y su WhatsApp atento a ser el mejor asistente para poder gestionar los viajes de los mendocinos.