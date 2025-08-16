Nuevo sello de calidad: Grupo Fecovita alcanza la certificación "Argentina Sostenible"

La Federación de Cooperativas obtuvo la certificación “Argentina Sostenible” emitida por la Corporación Vitivinícola Argentina.

El grupo cooperativo alcanzó la certificación que otorga COVIAR y sigue dando pasos en su plan de sostenibilidad basado en el sustento de la producción primaria y la excelencia de sus productos, con la mirada puesta en los mercados que valoran y exigen este tipo de certificaciones.

En 2023 COVIAR trabajó en el desarrollo y validación de un esquema de certificación orientado a toda la cadena productiva que habilite a la obtención del sello “Argentina Sostenible”, y las acciones directas para que productores, establecimientos y bodegas puedan certificar sostenibilidad.

Para la responsable de Calidad y Sostenibilidad del Grupo Fecovita, Gianina Guardatti, “esta certificación ayuda a evaluarnos integralmente y a su vez nos sirve para mostrar a nuestros clientes que trabajamos con altos estándares en materia de sostenibilidad.” La guía cuenta con el aval de reconocimiento de la OIV.

Desde COVIAR aclaran que la potencia de la certificación en el ámbito de la vitivinicultura es la capacidad de adaptarse a cada organización, es integral, ya que además del ambiente, hace hincapié en los aspectos sociales, culturales, éticos y de integridad. Por último, es una herramienta superadora que considera los estándares internacionales vinculados a la sostenibilidad vitivinícola y de responsabilidad social.

Tomás Pujal, Gerente de Operaciones de Fecovita puso en valor el significado de sostenibilidad para el Grupo Fecovita, “desde hace ya varios años estamos trabajando con el propósito claro y firme de que todo nuestro sistema compuesto por productores primarios, cooperativas y plantas productivas, se vayan alineando con una mirada sostenible en todos sus procesos” y agregó, “venimos teniendo muy buenos resultados y la idea es ir sumando más hectáreas cada año.”

En 2024 el Grupo Fecovita certificó normas Global G.A.P + GRASP. Global G.A.P es una certificación con reconocimiento internacional de buenas prácticas agrícolas que tiene como principal objetivo mostrar el compromiso del productor primario con la seguridad y sustentabilidad alimentaria.

El módulo GRASP tiene un enfoque social, poniendo foco en el factor humano, la seguridad de los trabajadores y el reconocimiento de sus derechos son los pilares fundamentales de esta norma. Actualmente tiene certificación ISO 22000 para sus plantas de Gutiérrez y Bodega Toro en San Martín, FSSC 22000 en Bodega Resero de San Juan y BRC en Bodega los Helechos.

Bodega Los Helechos también obtuvo la certificación de vinos orgánicos y la línea Finca Magnolia Reserva, para vinos veganos, siguiendo la estrategia de internalización del grupo en este tipo de productos.