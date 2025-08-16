Palmares fue escenario del estreno exclusivo de Homo Argentum en Mendoza

La expectativa por el estreno de Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, ya se palpita en todo el país, y Mendoza no fue la excepción. Anoche, en el complejo Cinemark ubicado en PalmaresMall, se llevó a cabo una función especial del film, que reunió a invitados especiales en una velada distinta, marcada por el cine y los sabores.

El evento comenzó las 19:00h con una degustación de vinos mendocinos, que se desarrolló en la sala principal del complejo y ofreció una selección de etiquetas locales que acompañaron a los asistentes mientras compartían impresiones previas al estreno. Una hora después, se dio inicio a la proyección de Homo Argentum, film escrito y dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que marcó el regreso de Francella al cine con un desafío inédito: interpretar 16 personajes diferentes en una serie de viñetas independientes.

La película, que llegará oficialmente a las salas este jueves 14 de agosto, propone un retrato ácido, irónico y profundamente argentino de distintas situaciones cotidianas, cargadas de humor, tensión y absurdo. El largometraje refleja un mosaico nacional, donde cada sketch funciona como una lupa sobre rasgos culturales, actitudes sociales y contradicciones identitarias del país.

Tras la función, los comentarios fueron mayormente elogiosos. Varios asistentes destacaron la versatilidad de Francella y el equilibrio entre el humor y la crítica social que la dupla Cohn-Duprat logra sostener a lo largo de toda la película. Homo Argentum deja sensaciones encontradas: provoca risa, incomodidad y reflexión a partes iguales. En Mendoza, al menos, dejó una primera impresión más que positiva.