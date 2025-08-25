“Héroe de los Andes”: un vino que revive la gesta sanmartiniana desde el corazón del Valle de Uco

En plena cordillera cuyana, donde la historia y la tierra se entrelazan, nace Héroe de los Andes, un vino que no sólo rinde homenaje al General José de San Martín, sino que también rescata un costado poco conocido de su epopeya libertadora: el papel clave que jugó el vino en la campaña hacia Chile y Perú.

"Hacer este vino fue una manera de reconectar con nuestras raíces", señala Beatriz Bragoni, historiadora y mentora del proyecto junto a su familia. "Desde Mendoza, en medio de viñedos que aún conservan el pulso de otras épocas, sentimos la necesidad de contar esta historia que une tradición, coraje y paisaje".

Elaborado con uvas 100% Malbec provenientes de La Consulta, San Carlos, Héroe de los Andes surge de viñedos tradicionales al pie del Cordón del Plata. La enología estuvo a cargo de Abel Furlán, quien aportó su experiencia para dar vida a un vino con identidad cuyana y espíritu andino. Este origen no es casualidad: desde esas mismas tierras, San Martín planeó su audaz cruce de los Andes.

“El vino, más allá de su valor simbólico, fue en ese entonces una herramienta concreta de resistencia que se usó como bien de cambio para conseguir ponchos y uniformes, y como parte esencial del ánimo colectivo en los campamentos” explica Bragoni, y agrega: “A diferencia de otras naciones que recuerdan a sus próceres con bebidas célebres, Argentina aún tiene una deuda simbólica con San Martín en este terreno. Héroe de los Andes busca saldar ese vacío”.

La propuesta, además, se destaca por su calidad: fermentado en vasijas de cemento, con guarda en madera de roble durante seis meses, presenta un perfil fresco y frutado, con notas de guindas, violetas, dulce de leche y un toque de vainilla. Ideal para acompañar pastas, tapas o incluso un buen mousse de chocolate.

El lanzamiento

Héroe de los Andes fue presentado en Mendoza el domingo 17 de agosto -día en que se conmemora el Paso a la Inmortalidad de San Martín- en el restaurante Flor del Desierto, de Ciudad.

En tiempos donde el pasado se resignifica, Héroe de los Andes invita a levantar la copa por aquellos ideales de libertad, y por el vino argentino, que supo acompañarlos desde el principio.

