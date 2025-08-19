Supervielle lleva su SuperApp al siguiente nivel con IA generativa en WhatsApp

En línea con su estrategia de liderazgo en innovación y cercanía con el cliente, Supervielle continúa potenciando su SuperApp, el único ecosistema financiero integral que permite gestionar todas las finanzas desde un solo lugar. Ahora, amplía su propuesta digital integrando su canal de atención por WhatsApp, que incorpora nuevas funcionalidades que permiten consultar, operar y resolver gestiones de forma segura y ágil. Además, la inclusión de Inteligencia Artificial Generativa potencia la experiencia conversacional, haciendo que cada interacción sea simple e intuitiva.

Esta nueva propuesta se suma a las recientes novedades que ya están disponibles en la SuperApp, que incluye su Cuenta Remunerada en pesos y dólares para Individuos y Pymes, su tienda propia en Mercado Libre con beneficios exclusivos y la integración IOL Inversiones, el broker financiero líder en Argentina.

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, el Chat Supervielle ahora permite realizar las operaciones bancarias más frecuentes desde una simple conversación por WhatsApp.

Entre las nuevas funcionalidades ya habilitadas, se encuentran:

Recarga de celular y SUBE

Autorizaciones de compra

Consultas de saldos, movimientos y CBU

Gestión de tarjetas de crédito y débito: resumen, vencimientos, límites, blanqueo de PIN y extracción sin tarjeta

Préstamos: consulta de ofertas, cuotas y tenencias (personales, prendarios, hipotecarios)

Seguros: tenencia y descarga de pólizas

Jubilaciones: fechas de cobro y recibos

El canal, potenciado con inteligencia artificial generativa, también ofrece la posibilidad de contactar a un ejecutivo en caso de ser necesario, combinando lo mejor de la tecnología con la cercanía humana.

“Nuestra SuperApp es el corazón de una estrategia que refleja la visión de una banca moderna, integrada y centrada en el cliente. Ofrecemos un ecosistema financiero que combina tecnología, simplicidad y cercanía para que cada persona pueda gestionar su vida financiera en un solo lugar. Incorporar un canal de atención por WhatsApp con nuevas funcionalidades representa un avance clave para acercar esa experiencia a la cotidianidad de nuestros clientes”, remarcó Gustavo “Paco” Manriquez, CEO de Supervielle.

Bajo el concepto “Chat y chau”, la campaña destaca el valor del Chat Supervielle como un canal cotidiano, resolutivo y siempre disponible.

“Al incorporar nuevas funcionalidades en canales que nuestros clientes ya usan todos los días, como WhatsApp, facilitamos la resolución de sus consultas de forma simple y rápida. El Chat Supervielle es una muestra concreta de cómo la inteligencia artificial puede transformar lo cotidiano y hacer que operar con el banco sea tan natural como tener una conversación”, destacó Rodrigo Santos, Head de Canales en Supervielle.

Además, con foco en la seguridad y la protección de datos, el canal cuenta con sistemas avanzados que garantizan transacciones seguras y protegidas en todo momento.

El uso del canal viene creciendo sostenidamente:

El 39% de los clientes de Supervielle ya elige WhatsApp como canal de atención.

De ellos, el 76% utiliza la IA generativa para resolver sus consultas.

El canal mantiene un nivel de satisfacción superior al 75% en todos los segmentos.

Con cada avance, Supervielle reafirma su visión de una banca integrada, conversacional y centrada en la experiencia del cliente.