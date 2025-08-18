Mendoza se conecta con Paraguay: misión comercial para empresas tech

ProMendoza convoca a empresas de los sectores startup, EdTech, GovTech, e-commerce, HealthTech, fintech, ciberseguridad y logística a participar en una misión comercial a Paraguay, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, a través de la Dirección de Promoción de Exportaciones de Servicios Basados en el Conocimiento, Industrias Creativas, Turismo y Deportes (DNTEC).

La actividad se realizará el 28 y 29 de octubre de 2025 y busca promover la internacionalización de empresas argentinas vinculadas a la tecnología y la innovación.

La agenda incluirá reuniones con actores clave del ecosistema emprendedor y tecnológico paraguayo, visitas a empresas referentes del sector, paneles de expertos con autoridades y referentes del ámbito público y privado, rondas de negocios B2B con contrapartes locales seleccionadas especialmente para la delegación argentina, y espacios de networking orientados a generar nuevas oportunidades comerciales y estratégicas.

La inscripción estará abierta hasta el 26 de septiembre de 2025. Los gastos de pasajes, alojamiento y viáticos estarán a cargo de las empresas participantes. Para consultas, los interesados pueden escribir a [email protected] o a [email protected].