Alfajores con sello mendocino: cuatro marcas entre las mejores del mundo

Durante tres días, del 15 al 17 de agosto, el Pabellón 6 de Costa Salguero fue el epicentro del evento más esperado por productores y fanáticos: la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor®. Coincidiendo con el fin de semana largo y el Día del Niño, el encuentro convocó a cerca de 50 mil visitantes que disfrutaron de un despliegue único de sabores, creatividad e innovación.

Este año participaron cientos de muestras de Argentina, Uruguay, Perú, España, Estados Unidos y Paraguay, evaluadas por un jurado de 20 especialistas en análisis sensorial, ingenieros en alimentos, chefs, maestros pasteleros, periodistas gastronómicos e influencers. El exigente procedimiento de cata a ciegas, con más de 35 criterios de evaluación, definió a los ganadores de las 19 categorías y, finalmente, al “Mejor Alfajor del Mundo 2025”.

El máximo galardón fue para Chacra Los Retamos, una marca de El Hoyo, Chubut que cautivó al jurado con su creación: un alfajor de harina de nuez y dulce de leche, cubierto con chocolate blanco. Con esta propuesta innovadora y a la vez profundamente ligada a los sabores patagónicos, la firma se consagró como la gran ganadora de la cuarta edición del Campeonato Mundial del Alfajor®.

Medallas y categorías

El jurado otorgó medallas de Oro, Plata y Bronce en 19 categorías: Simple, Tres capas, Confitería, Saludable, Maicena, Blanco, Negro, Dulce de Leche, Fruta, Galleta, Tradicional, Exótico, Packaging, Textura, Aroma, Glaseado, De Autor, PyME e Industrial.

Este año, se puso un foco especial en la categoría "Mejor Alfajor Regional", con la elección del "Mejor Alfajor Estilo Marplatense". El reconocimiento en esta categoría fue para La Aldea, con su alfajor de chocolate relleno de extra dulce de leche y bañado en cobertura de chocolate blanco. Una propuesta que combina la esencia del clásico marplatense con un toque de distinción.

Más que una competencia

El Campeonato Mundial del Alfajor® es el único evento oficial en Argentina que evalúa muestras de todo el mundo bajo un procedimiento certificado, garantizando igualdad de condiciones para grandes empresas, pymes y emprendimientos artesanales.

Además de la competencia, los visitantes disfrutaron de un evento pensado para toda la familia: degustaciones, venta directa, charlas, masterclasses, catas técnicas, sorteos, espectáculos musicales, un espacio infantil, stands gastronómicos y una gran cafetería a cargo de Café Martínez, sponsor oficial de esta edición.

El predio también albergó el II Foro Internacional del Alfajor, con más de 10 charlas técnicas sobre producción, finanzas, distribución, mecanización e inteligencia artificial aplicadas a la industria, dirigidas a emprendedores y empresas del sector.

Un evento con impacto cultural y económico

Desde su creación en 2022, el CMA se ha consolidado como el evento gastronómico de mayor crecimiento en Argentina y un motor para la industria alfajorera. Muchas de las marcas ganadoras en ediciones anteriores lograron ampliar su producción, acceder a nuevos mercados y desarrollar proyectos sostenibles con identidad regional.

El alfajor es mucho más que un dulce: es parte del ADN cultural de Argentina y Uruguay, un símbolo de afecto presente en celebraciones y reuniones familiares, y un producto que traspasa fronteras, con presencia creciente en países como Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y México.

Ranking Final

Campeón Mundial del Alfajor 2025

Marca: Chacra Los Retamos

Alfajor de harina de nuez y dulce de leche con cobertura de chocolate blanco

Mendocinos en el podio

- Categoría Mejor Cobertura de Chocolate Blanco

Oro: Mhor Mío (Alfajor de chocolate blanco relleno de dulce de leche)

- Categoría Mejor Alfajor Glaseado

Oro: Chocolezza (Alfajor relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado)

- Categoría Mejor Textura

Plata: Chocolezza (Alfajor relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado)

- Cagegoría Mejor Aroma a Alfajor

Oro: Entre Dos (Alfajor relleno de dulce de leche cubierto de choco amargo sin tacc)

- Categoría Mejor Aroma a Alfajor

Plata: Mhor Mío (Alfajor de chocolate blanco relleno de dulce de leche)

- Categoría Mejor Alfajor Simple

Plata: Chocolezza (Alfajor relleno de dulce de leche repostero con baño azucarado)

Bronce: Mendukos (Alfajor de chocolate negro, dulce de leche y pasas al rhum)

- Categoría Mejor Alfajor de Autor

Bronce: Mendukos (Alfajor de choco negro, dulce de leche y pasas al rhum)

- Categoría Mejor Alfajor Industrial