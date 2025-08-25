Los dueños de Château La Coste vuelven a apostar por Mendoza con un proyecto de lujo (hotel, bodega y gastronomía)

En el año 2017, el irlandés Patrick Mc Killen (propietario de Château La Coste en La Provenza, Francia y amigo de Bono, el líder de la banda U2), decidió abrir una bodega en Mendoza. Así nació La Coste de Los Andes, ubicada en Los Chacayes, Valle de Uco. Además de esta propiedad, cuenta con más de 800 hectáreas en Gualtallary, a 1700 metros de altura, desde donde produce vinos orgánicos.

En 2025, el empresario vuelve a apostar por la provincia, esta vez, con una bodega, dos restaurantes y un hotel de lujo que proyecta inaugurar en 2027.

Al respecto, conversamos con Lucas Giménez, director enológico de La Coste de los Andes en Mendoza y miembro del equipo técnico de Château La Coste.

“Junto con sus bodegas, la familia Mc Killen tiene hoteles en distintas partes del mundo. En Francia posee ‘Villa La Coste’, un hotel 5 estrellas con mención Palace (etiqueta concedida por la agencia de Turismo de ese país a alojamientos que cumplen con estándares de excelencia) y 3 llaves Michelin. La idea es replicar este modelo en Los Chacayes”.

¿Cómo será Villa La Coste en Mendoza?

En un predio de 8000 m2, el hotel sumará 40 habitaciones entre dobles y singles y dos restaurantes. Entre sus amenities tendrá spa hamman y ofrecerá diversas actividades como caballeriza y circuitos outdoor.

La capacidad de la bodega será de 400.000 botellas anuales y estará destinada a vinos premium.

“Desde la arquitectura hay un gran respeto por la geografía del lugar, con edificios semi enterrados en lomas cubiertas de verde. Desde lo conceptual se busca honrar a la gesta libertadora de Los Andes. De hecho, una de las líneas de vinos que producimos en La Coste de Los Andes se llama ‘Máximas’ y está inspirada en los consejos que el General Don José de San Martín le dejó a su hija Mercedes”, destaca Lucas Giménez.

En cuanto a la obra, actualmente se está avanzando en los movimientos de suelos y caminos para comenzar con los trabajos durante septiembre.

El proyecto total demandará 24 meses. En una primera instancia se inaugurará la bodega, luego los restaurantes y, finalmente, el hotel.