DHL Express redobla su apuesta por Mendoza e inaugura su segunda sucursal en la provincia

Tras el potencial en su primera sucursal inaugurada el año pasado, DHL Express, líder mundial en envíos exprés internacionales, fortalece su compromiso con la región de Cuyo con la apertura de un segundo punto de venta en Mendoza, que demandó una inversión cercana a los 100 mil dólares. Ubicada en la localidad de Godoy Cruz, Av. San Martín Sur 2875, esta inauguración responde al creciente potencial de la provincia y busca facilitar el acceso al comercio internacional para PyMEs, emprendedores y la industria vitivinícola.

Este nuevo punto de venta forma parte del plan de inversión nacional de DHL Express para fortalecer su red logística en Argentina durante 2025. La estrategia incluye ocho puntos de venta en AMBA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, además de Mendoza. Con esta última incorporación consolida su presencia en una plaza estratégica, impulsada por el desarrollo de emprendedores locales, el turismo internacional y el crecimiento de las exportaciones e importaciones.

Esta expansión responde directamente al gran dinamismo económico de Mendoza, cuyas exportaciones crecieron un 22% en 2024, por encima de la media nacional. A este panorama favorable se suma la reciente flexibilización de los regímenes aduaneros, que al elevar el monto para envíos informales a USD 3.000, simplifica drásticamente el acceso de los productores locales al mercado global.

"Mendoza es un motor económico fundamental para Argentina y nuestro crecimiento aquí lo demuestra. La increíble recepción de nuestra primera sucursal nos impulsó a seguir invirtiendo para estar más cerca de los productores locales, las bodegas y cada PyME que sueña con cruzar fronteras", asegura Alejandro Jasiukiewicz, country manager de DHL Express Argentina. "Con esta nueva sucursal, no solo ampliamos nuestra capacidad operativa, sino que reafirmamos nuestro compromiso de ser el socio logístico que conecta el talento mendocino con el mercado global".

El primer punto de venta propio, inaugurado en agosto de 2024 sobre la calle Patricias Mendocinas 915, sentó las bases para esta inversión. Dicho crecimiento fue impulsado en gran medida por las PyMEs locales, que no solo reflejan la base de clientes de la compañía a nivel nacional —donde constituyen el 85%—, sino que también lideran la dinámica del e-commerce en la región, un mercado maduro y con alto potencial de expansión en rubros clave como alimentos, bebidas y turismo.

“Esta nueva sucursal es mucho más que un punto de envío; la hemos pensado como un centro de soluciones integrales para el comercio exterior. Aquí, tanto un emprendedor que realiza su primera exportación como una empresa consolidada o un turista, encontrarán el asesoramiento especializado en exportaciones e importaciones y las herramientas de e-commerce que necesitan para llegar a cualquier rincón del mundo”, señala Leandro Florio, Director Comercial de DHL Express.

Con esta apertura, DHL Express alcanza un total de 33 sucursales en Argentina, continuando con su Plan de Expansión de Regiones 2025 para mejorar el servicio e impulsar las economías regionales.

Servicios para impulsar el comercio electrónico

Desde estas nuevas sucursales, los clientes pueden acceder a una amplia gama de servicios, que incluyen:

Envíos de documentación, encomiendas y paquetería internacional.

Soluciones para comercio electrónico internacional.

Asesoramiento en exportaciones e importaciones.

Herramientas y capacitaciones para optimizar las operaciones de comercio exterior.

DHL – La empresa logística para el mundo

DHL es la marca global líder en la industria logística. Nuestras divisiones de DHL ofrecen un portafolio inigualable de servicios de logística que van desde la entrega de paquetes nacionales e internacionales, soluciones de envío y gestión (fulfillment) de e-commerce, envío exprés internacional, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo, hasta la gestión de la cadena de suministro industrial. Con cerca de 400,000 empleados en más de 220 países y territorios en todo el mundo, DHL conecta a personas y empresas de manera segura y confiable, lo que permite flujos comerciales sostenibles a nivel mundial. Con soluciones especializadas para mercados e industrias en crecimiento, incluyendo sectores como tecnología, ciencias de la vida y salud, ingeniería, manufactura y energía, movilidad automotriz y comercio minorista (retail), DHL se posiciona decisivamente como “La empresa logística para el mundo”.