Yacopini pica en punta en Mendoza con los autos eléctricos: presentó Spark EUV de Chevrolet

El jueves 21 de agosto, en su sede de Godoy Cruz, Mendoza, Yacopini Motors realizó la “experiencia Chevrolet 360”, un evento que reunió a clientes e invitados especiales para conocer 3 de sus lanzamientos 2025: Spark EUV (el primer vehículo 100 % eléctrico de la marca) y los nuevos Onix y Tracker.

En diálogo con Ecocuyo, Adrián Yacopini, propietario de la compañía, destacó: “Estamos muy contentos de presentar el restyling de Onix y Tracker, así como la gran novedad Spark EUV, que tuvo una preventa que superó ampliamente nuestras expectativas. Creo que contamos con portfolio amplio, renovado y muy competitivo. La marca se ha vuelto a activar después de la pandemia y todos los problemas que tuvimos con Brasil para volver a estar entre las líderes del mercado.

Con la importación del cupo de 50.000 autos notamos un consumo explosivo. Luego de los créditos para vivienda, los de autos cero kilómetros son los más demandados. La industria se ha despertado y para 2025 proyectamos la venta de 630.000 unidades en total, cuando estábamos en 430.000. Hay mucha competencia, estamos preparados y sabemos movernos bien”.

En cuanto a los valores de los vehículos indicó que la línea Onix parte desde los $ 26 millones, la Tracker desde los $ 31 millones y Spark EUV, en $ 36 millones con opciones de financiamiento de hasta $ 15 millones (y $ 18 millones durante el mes de lanzamiento) a tasa 0 % en un año o a 4,9% en 18 meses.

¿Cómo es Spark EUV?

Es el primer SUV eléctrico de Chevrolet en Argentina, se destaca por su diseño moderno, tecnología de vanguardia y autonomía de hasta 360 km. Alcanza una velocidad máxima de 150 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos.

Está disponible en cinco colores y entre sus detalles cuenta con techo y retrovisores bitono, molduras laterales protectoras, llantas de aleación de 16” con diseño SUV, neumáticos de perfil alto, paragolpes tridimensionales, faros LED y un baúl de 549 litros (916 con asientos traseros abatidos).

Está impulsado por un motor eléctrico de 75 kW (102 CV) con 180 Nm de torque instantáneo, asociado a transmisión automática de una sola velocidad y tracción delantera. El resultado es un auto ágil, silencioso y eficiente.

Sus dimensiones son: 4.003 mm de largo, 1.760 mm de ancho y 1.726 mm de alto, con distancia entre ejes de 2.560 mm. Tiene capacidad para 4 pasajeros y un peso en orden de marcha de 1.700 kg.

Se puede cargar desde el hogar con Dual Smart Charger (cargador portátil que permite hacerlo en 35 minutos con enchufe industrial o en 16,5 horas en toma convencional) y Wall Charger (instalado en la pared, con 7 kW de capacidad que demanda 7 horas).

Su estética combina deportividad y modernidad, con faros delanteros LED tipo proyector, parrilla en negro high gloss y llantas de aleación de 16”. En el interior posee tapizados en ecocuero, una pantalla táctil HD de 10,1” con sistema Chevrolet Infotainment, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, un sistema de audio premium de seis parlantes, tablero digital de 8,8” y asientos delanteros con ajuste eléctrico y manual.

En materia de seguridad ofrece seis airbags (frontales, laterales y de cortina), cámara 360° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, además de ESC, TCS, ABS con EBD y HSA. También incorpora tecnologías avanzadas como alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de cambio de carril, control de velocidad crucero adaptativo y detección de peatones a bajas velocidades.

Restyling de dos clásicos

Onix mantiene el motor 1.0 turbo de 116 CV, disponible con caja manual o automática y ofrece mejoras en el interior: nuevo tablero digital, pantallas de hasta 11” y mayor conectividad. En materia de seguridad cuenta con seis airbags de serie.

Por su parte, Tracker 2025 conserva el motor 1.2 turbo de 132 CV y eleva su equipamiento con sistemas de asistencia a la conducción, techo panorámico y versiones tope de gama como las RS y Premier.