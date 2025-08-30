Gardens Life, el primer barrio senior de Mendoza: salud, seguridad y alegría como pilares de vida

Hace un año abrió sus puertas Gardens Life, un emprendimiento residencial que marcó un antes y un después en Mendoza.

Pensado para la llamada “edad plateada”, está dirigido a personas mayores de 60 años que mantienen un estilo de vida activo, interesados en el trabajo, en seguir descubriendo y aprendiendo y el disfrute del bienestar físico y mental.

El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales: salud, seguridad y alegría. Bajo esa premisa, se construyeron 38 casas de 120 m² en una sola planta, sin escalones, con ambientes amplios y llenos de luz natural.

El diseño arquitectónico prioriza la accesibilidad y el confort, a la vez que incorpora la privacidad de la vivienda individual con el valor agregado de espacios comunes planificados como SUM, gimnasio y pileta.

La propuesta se complementa con un programa de actividades comunitarias, que refuerza la experiencia de habitar: desde degustaciones y charlas de nutrición hasta talleres de lectura, clases de yoga y gimnasia adaptada.

“En Gardens Life buscamos crear experiencias y fomentar la interacción entre pares, creemos que una vida activa es fundamental para una vida plena”, destaca Paula Sanchez, Gerente Comercial de Gardens.

En términos de desarrollo, el proyecto ya entregó sus dos primeras etapas y hoy cuenta con solo dos unidades disponibles para ocupación inmediata. La tercera y última tiene prevista su entrega para febrero del próximo año, con algunas unidades todavía a la venta. Las tipologías promedian los 120 m² y pueden conocerse en detalle en el sitio oficial gardens.com.ar.

Gardens Life representa un modelo inmobiliario inédito en la Provincia, que responde a un segmento demográfico en crecimiento y con demandas habitacionales específicas. Su éxito de comercialización y aceptación por parte del público confirma que la innovación en Real Estate no solo está vinculada a la tecnología o la sustentabilidad, sino también a la capacidad de interpretar nuevas formas de vivir.

Los interesados en conocer más sobre el proyecto o coordinar una visita pueden comunicarse con Paula Sanchez al 261 205 7560.