Carrefour se expande en Mendoza: compró la cadena local Super A y amplía su formato Express

Sauda S.R.L., empresa de la familia Abraham propietaria de la cadena de supermercados Super A, anunció la venta de su fondo de comercio a Carrefour Argentina.

La operación, que se hará efectiva a partir de septiembre, incluye las 16 sucursales de Super A, ubicadas estratégicamente en la provincia de Mendoza, las cuales pasarán a formar parte de la red de Carrefour.

Esta decisión fue tomada por Sauda S.R.L. para enfocarse en nuevos proyectos de gran expansión. Los directivos de la empresa priorizaron en la negociación la continuidad de unas 60 fuentes de trabajo de todos sus colaboradores, asegurando así un traspaso exitoso y responsable.

Para Carrefour Argentina, esta adquisición representa un hito importante que le permitirá consolidar su crecimiento y expansión geográfica en la región, además de integrar un negocio con una sólida base de clientes y un alto potencial de desarrollo.

Desde Sauda S.R.L., agradecieron a todos nuestros clientes por la confianza y el acompañamiento a lo largo de los años.