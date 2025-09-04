¿Y si los dibujantes diseñaran etiquetas de vino? Miguel Rep lo hizo y dio vuelta el mapa

Un Malbec orgánico, fresco y moderno es el nuevo lanzamiento de Altos las Hormigas, con una distintiva etiqueta desarrollada en colaboración con el artista Miguel Rep, la cual representa un mapa al revés y la idea de desafiar la perspectiva del hemisferio norte para revalorizar la cultura del vino del sur.

Visión Sur Malbec 2023 está elaborado con uvas de la Finca El Hormiguero, en Luján de Cuyo. Concretamente, provenientes de dos cuarteles caracterizados por sus suelos con limo y granitos recubiertos de carbonato de calcio. Toda la finca cuenta con certificación orgánica.

La añada 2023 que marcó a este Malbec se caracterizó por algunos fenómenos climáticos extremos. El comienzo de la primavera fue fresco y con algunas precipitaciones, pero al final de octubre hubo una fuerte helada que afectó toda la región. Hacia el final de la primavera comenzó una serie de olas de calor que duraron hasta el final de la cosecha. Así, la cosecha temprana fue decisiva para mantener el estilo de la bodega y esta suma de condiciones generó vinos de gran concentración en boca, verticalidad y gran textura.

Fermentado en tanques de acero inoxidable a 22°C, para priorizar la frescura ante una añada cálida, el vino fue elaborado con levaduras indígenas y un 10% de racimo entero en la parte media y alta del tanque. La crianza se llevó a cabo en concreto por 12 meses y en botella por otros 12 meses.

Visión Sur Malbec muestra una nariz compleja y con capas. En una primera aproximación, el perfil aromático es levemente reductivo, con una clara reminiscencia al olor a pólvora. Luego, se abre para mostrar cereza, jarilla, mentol y anís. La paleta aromática completa se muestra después de un tiempo en la copa, cuando aparecen los aromas a flor de mastuerzo, algarrobo y frambuesa. En boca tiene textura de tiza, de grano muy fino, con una sensación mineral. Sus taninos son jugosos y aterciopelados. El final es largo, dejando en el fondo de boca una sabrosa nota a fruta roja.

