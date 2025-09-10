Entre los mejores del mundo: diseñadores de Mendoza fueron premiados en un concurso internacional

El reconocimiento se otorgó en la categoría “Mejor branding para TV o canales en redes sociales”, por el video promocional de la muestra de afiches “Buenos por conocer”, diseñada por estudiantes del taller bajo la coordinación del equipo docente.

La muestra, que dio origen al video, propone visibilizar historias de personas anónimas a través de una colección de piezas gráficas que funcionan como microrrelatos visuales, combinando diseño emocional y diseño social. La propuesta fue celebrada no solo por su calidad estética, sino también por su sensibilidad y compromiso.

El proyecto recibió múltiples reconocimientos locales: fue declarado de interés legislativo por el Honorable Senado de la Provincia de Mendoza y de interés cultural por el Gobierno de Mendoza.

Desde su presentación original en la Nave UNCuyo, “Buenos por conocer” recorrió distintos espacios académicos y culturales del país:

• Rectorado de la UNCuyo

• Congreso Nacional SEMA Forma y Cuerpo (Universidad Nacional de San Juan)

• Semana Internacional del Diseño (Universidad de Palermo, Buenos Aires)

• Feria Internacional del Libro de Mendoza 2023

• Semana del Diseño en la Legislatura de Mendoza

El equipo docente de Diseño Gráfico 3 está conformado por los diseñadores Andrés Asarchuk, María Sol González, Cecilia Palazzi y Matías Badino, quienes destacaron el trabajo colectivo, la reflexión crítica y el compromiso creativo de sus estudiantes.

Los Premios CLAP son organizados por ForoAlfa y Veredictas Internacional, y cuentan con el respaldo de múltiples asociaciones profesionales de diseño de Iberoamérica. El jurado está integrado por referentes del diseño gráfico e industrial de toda la región.

Este reconocimiento marca un hito para la UNCuyo y posiciona a Mendoza en el mapa del diseño internacional.