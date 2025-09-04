Regresa "Entre Copas", el ciclo que combina vinos y gastronomía en el piso 17 del Sheraton

“Entre Copas” regresa con nueva temporada: vino, montañas y gastronomía en su máxima expresión

El jueves 18 de septiembre a las 20 h, el Mirador –Piso 17 del Sheraton Mendoza Hotel-, se convertirá en escenario de un nuevo capítulo de Entre Copas, el ciclo que conquistó a los amantes del vino y la buena mesa. Una experiencia mendocina multipremiada que reúne altura, terroir y cocina de autor en un maridaje de cinco pasos.

Desde su creación en 2016, Entre Copas lleva más de 60 ediciones que hicieron historia y que le valieron reconocimientos internacionales como los Best Of Wine Tourism, donde brilló con medallas de Plata y Oro.

En este 2025 llega con aire renovado: cada encuentro pondrá el foco en un terroir distinto y reunirá a varios enólogos para compartir miradas, copas e historias.

La primera edición tiene un destino claro: Gualtallary. Ese rincón de Tupungato donde la altura y la piedra regalan vinos vibrantes, frescos y con carácter mineral. Cuatro bodegas icónicas –Bemberg, Doña Paula, Rutini y Huentala Wines– se darán cita para mostrar la esencia de esta tierra de montaña.

Sus propios creadores serán los guías de la noche: Daniel Pi (Bemberg), Martín Kaiser (Doña Paula), Mariano Di Paola (Rutini) y José “Pepe” Morales (Huentala Wines), enólogos que harán hablar a cada copa.

El chef ejecutivo Martín Chacón, de Mirador by Sheraton, diseñó un menú de cinco pasos inspirado en Gualtallary, pensado para dialogar con los vinos y llevar al plato la fuerza y la sutileza de la montaña.

Una cena, un paisaje y un terroir que hablan por sí mismos.

Porque “el terroir habla, el vino responde.”

Valor: $75.000 por persona (precio especial de preventa hasta el 12/09). Cupos limitados.

Dirección: Sheraton Mendoza Hotel, Primitivo de la Reta 989, Ciudad de Mendoza.

Reservas anticipadas: +54 9 2614 16-5835 / concierge@grupohuentala.com.ar

SOBRE GRUPO HUENTALA

Grupo Huentala es una empresa familiar, 100% mendocina, comprometida en crear experiencias únicas e inolvidables para sus clientes. Inspirada en la visión de su fundador, Julio Camsen, se posiciona en el sector financiero y fintech a través de Chimpay y Ohana; vitivinícola y gastronómico con Huentala Wines; Rastro By Huentala Wines; La Cabrera, casa de carnes; La Tavolata, Ristorante Ítalo Argentino; y Jacarandá Garden Bar; y en la industria de la hospitalidad y del entretenimiento con los hoteles Sheraton Mendoza Hotel & Cosmo Casino, Huentala Hotel y Hualta Winery Hotel, Curio Collection by Hilton.

Los tres hoteles se ubican en el KM cero de la Ciudad de Mendoza y están conectados entre sí, convirtiéndose en un distrito de arte, vino y gastronomía, y en el polo hotelero más importante del interior del país con 350 habitaciones.

Por otro lado, Grupo Huentala mantiene un firme compromiso con el cuidado del medioambiente, implementando prácticas sustentables en todas sus unidades de negocio. En este camino, trabaja para cumplir con certificaciones de referencia como “Hoteles Más Verdes”-promovida por la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), validada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y reconocida por el Ministerio de Turismo de la Nación-; y el “Protocolo de Sustentabilidad Vitivinícola” de Bodegas de Argentina, entre otras. Además, invita a sus clientes a sumarse a estas acciones responsables en favor del planeta.