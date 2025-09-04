Agilidad logística: Mendoza ya vende en Brasil desde el hub de Santa Catarina

El envío, que partió esta semana desde la sede del Grupo All In, incluyó más de 12.500 botellas de vino y 1.600 kilos de nueces, provenientes de seis bodegas y una empresa productora de frutos secos. Las firmas participantes fueron Bodega Canepa, Magia de Uco, Finca Don Carlos, Laureano Gómez, Cuvelier de los Andes, Rivero y La Pascua Fruits.

Rivero y La Pascua Fruits son pymes que forman parte del programa Ágil NEX de ProMendoza. Para ambas empresas, ésta fue su primera exportación y marcó un hito tanto en sus desarrollos como en el éxito del programa, que logró este objetivo en sólo unos meses desde su inicio.

Gaetano Aguilera Prisco, representante de ProMendoza, destacó la importancia estratégica de ese hub: “El proyecto permite que vinos y alimentos estén nacionalizados en Brasil y listos para entregarse en cualquier estado del país en 24 o 48 horas. Esta agilidad logística es clave para posicionar nuestros productos y ampliar su distribución en el mercado brasileño”.

Además, Martín Calvo, director comercial de Grupo All In, resaltó el trabajo en conjunto entre el sector público y el privado: “Nuestro rol va mucho más allá de brindar servicios logísticos: somos el nexo entre las bodegas y los importadores. Acompañamos a los exportadores no sólo en la operativa, sino también en la optimización de costos, un aspecto clave para que el vino argentino pueda ser competitivo en los mercados internacionales. Estar presentes y asesorar en cada etapa del proceso es lo que asegura que los productos lleguen en tiempo y forma a destino. En este camino nos posicionamos como un socio estratégico junto a ProMendoza, trabajando codo a codo con las bodegas para fortalecer su presencia en el exterior”.

El hub de Santa Catarina, que comenzó a operar hace ocho meses con alimentos mendocinos, ya logró posicionar productos en más de 20 cadenas de supermercados de distintas regiones de Brasil. Ahora, con la incorporación de vinos, se da un paso más en la consolidación de una red comercial eficiente, moderna y estratégica para el sector exportador mendocino.

Ese punto estratégico fue creado tras la firma de un convenio en octubre del2024 ─en el marco de la Ronda de las Américas─ entre ProMendoza y el empresario brasileño Vítor Figueiredo, titular de la empresa One Stop Comex, con sede en Santa Catarina. El objetivo es fomentar la exportación de productos y servicios mendocinos, generando así un canal comercial ágil y eficiente para pymes y empresas del sector privado.