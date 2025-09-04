Yacopini presentó el Volkswagen Tera a lo grande: fiesta en bodega, tecnología de punta y beneficios exclusivos"

Este martes 2 de septiembre, en Bodega Los Toneles (Guaymallén), se realizó la presentación oficial del Volkswagen Tera, el nuevo SUV compacto de la marca alemana que ya está disponible en Mendoza a través del concesionario oficial Yacopini Süd.

Un evento con protagonistas y novedades

Durante la velada, que reunió a clientes, periodistas y amigos de la marca, el anfitrión Adrián “Chino” Yacopini destacó las ventajas del vehículo:

“El auto es un auto urbano, un auto que realmente viene a competir o va a ser líder del el segmento. Este auto va a ser un hito, rememora los clásicos y los éxitos de Volkswagen, realmente resalta en diseño, en motor y en seguridad. Realmente hace 19 años que desde Territorio Yacopini estamos en este segmento, con amor en lo que hacemos: vender autos y fidelizar clientes y amigos”.

La presentación incluyó un video institucional bajo el lema: “Un icono se reconoce desde su llegada”, que realmente vale la pena ver; y luego, el esperado momento del develado del SUV, que permitió a los presentes conocer en detalle su diseño, equipamiento y tecnología.

Un SUV global con sello latinoamericano

Diseñado en Brasil bajo la dirección de José Carlos Pavone, el Tera forma parte de la estrategia mundial de Volkswagen que prevé 17 lanzamientos hasta 2028. Es el quinto estreno de este plan y busca convertirse en un modelo icónico, al nivel del histórico Beetle o del Gol.

El vehículo combina diseño innovador, motorizaciones eficientes, equipamiento tecnológico de última generación y seguridad de nivel internacional, consolidándose como uno de los SUV más competitivos de su segmento.

Versiones y precios en Argentina

El Tera llega en cuatro versiones, todas con precios promocionales y beneficios exclusivos:

Trend – Motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”.

Motor 1.6 MSI de 110 CV, caja manual de 5 marchas. Seis airbags, faros full LED, control crucero, detector de fatiga y tablero digital de 8”. Comfortline – Motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional.

– Motor 1.0 turbo TSI de 101 CV, caja automática de 6 marchas. Llantas de aleación de 16” y control crucero adaptativo opcional. Highline – Motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero.

– Motor turbo, frenado autónomo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, climatizador automático, sensor de lluvia, acceso y arranque sin llave, tapizados en cuero. Outfit – Tope de gama. Motor 1.0 170 TSI automático, techo bitono y detalles exclusivos.

Al respecto, Sergio Montanaro, gerente general de Territorio Yacopini y de Yacopini Süd (Volkswagen), destacó que se trata de un “auto totalmente nuevo, con una plataforma hecha especialmente para Sudamérica”. “Volkswagen nos lo presenta como la continuidad de autos íconos que ha tenido la marca, como el Escarabajo y el Golf. Es un SUV del segmento B, más chico, con un diseño muy innovador. Eso lo hace atractivo en un mercado como el argentino”, sumó.

“A pesar de ser de una plataforma chica, tiene cinco estrellas Latin NCAP, la máxima calificación de seguridad. También suma conectividad y confort, lo que lo convierte en el nuevo paso adelante de Volkswagen. La gama inicial arranca con caja manual, pero el 90% de las ventas se va a dar en versiones automáticas. El motor 1.0 turbo de tres cilindros es sumamente eficiente, y el aspirado queda para la versión manual”, explicó.

En cuanto al precio, es posible señalar que, en el mes de julio, se publicó un precio lanzamiento inferior a los 30 millones de pesos para la versión base, y en alrededor de 36 millones para la versión Highline. Esto, sumado a todas las prestaciones del vehículo, generó un éxito en la preventa:

“Tuvimos una asignación de 30 unidades y se vendieron todas. Tuvimos que pedir un cupo extra, lo cual nos llena de orgullo porque demuestra que en Mendoza la aceptación fue inmediata”, comentó.

“El mercado automotor viene con un crecimiento muy fuerte: este año esperamos cerrar con 650.000 unidades cuando el año pasado fueron 400. Y el año que viene la expectativa es superar las 700.000 unidades (a nivel país, Mendoza representa el 3,7% de ese total)”, agregó Montanaro.

De acuerdo con el gerente de la marca, esas expectativas favorables se basan en una combinación entre ingresos y facilidades de compra: “Hoy hace falta menos salario para comprar un auto. Los salarios han crecido más que el valor de los vehículos, y con tasas de financiación más bajas, la cuota representa un porcentaje menor del ingreso. Eso explica el crecimiento de la demanda.”

“En Yacopini creemos que el cliente siempre tiene razón. Tenemos un equipo humano que se esfuerza en estar al lado de cada comprador, y confiamos en que, si nos comparan, nos van a terminar eligiendo”, cerró.

Seguridad de cinco estrellas

El Tera obtuvo la máxima calificación en Latin NCAP, con cinco estrellas en protección de adultos e infantiles. Incluye de serie:

Seis airbags.

Control de estabilidad y tracción.

Detector de fatiga.

Monitor de presión de neumáticos.

Frenado autónomo de emergencia (según versión).

Asistencias avanzadas como mantenimiento de carril y alerta de punto ciego.

Interior moderno y conectado

El habitáculo combina comodidad, conectividad y detalles únicos, con guiños a modelos icónicos de Volkswagen. Entre ellos, pequeñas siluetas del Fusca, Gol y el propio Tera grabadas en el vidrio trasero, o la inscripción “Trip mode on” en el baúl.

Las versiones superiores incluyen tablero digital de 10”, cargador inalámbrico, climatizador automático y tapizados en cuero, elevando la experiencia de conducción.

Disponibilidad en Mendoza

El nuevo Volkswagen Tera ya está disponible en Yacopini Süd, concesionario líder de la marca en la región.

Contacto:

-WhatsApp: 2615940365

-Sucursales: San Martín Sur 600 (Godoy Cruz) y Mitre 721 (San Rafael)

-Redes sociales: @territorioyacopinimendoza