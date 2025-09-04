De Super A a Carrefour Express: nueva imagen, más empleo y expansión nacional

Con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo a nivel federal, Carrefour Argentina adquirió 16 sucursales de la cadena mendocina Super A y continúa ampliando su presencia en el país.

En las próximas semanas se realizará el cambio en la imagen de las tiendas, que empezarán a operar bajo el modelo Carrefour Express durante septiembre. Los 60 trabajadores locales pasarán a sumarse a la nómina de la multinacional, que sólo en Argentina emplea a más de 17.000 personas.

“Somos la única cadena de supermercados que supera las 700 sucursales propias en Argentina. Nuestro objetivo es ser el retail preferido en cada barrio de las 22 provincias en las que estamos presentes. Seguimos sólidos con nuestro modelo de negocio; con la compra de estas nuevas sucursales, ya duplicamos la cantidad de aperturas previstas en Express para todo el año”, expresó David Collas, Director Ejecutivo de Carrefour Argentina.



Además, con la inauguración de un Express hoy en el centro de la ciudad de Córdoba, Carrefour Argentina superó las 500 sucursales de este tipo, con el objetivo de consolidar su posición de liderazgo a nivel federal. Este año, la empresa abrió otras 18 tiendas de este formato, que incluye dos nuevas sucursales en Salta, las primeras en esa provincia.

De esta manera, la compañía avanza en el plan de expansión 2025-2027, periodo en el que proyecta abrir 100 nuevas sucursales y generar 2.500 nuevos empleos. Se trata así de una inversión estimada de 300 millones de dólares, tal como fue anunciado en octubre de 2024.