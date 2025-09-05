Llega a Mendoza Pinnacle Day, el mayor evento de tecnología audiovisual, streaming y broadcast

El próximo 11 y 12 de septiembre, Mendoza será sede de Pinnacle Day, un encuentro único para profesionales, técnicos y apasionados de la producción audiovisual.

La cita tendrá lugar en Zona Base - Polo Cumbrar (Carril R. Peña 2163, Maipú), con actividades especialmente diseñadas para acercar a la comunidad a las últimas tecnologías en broadcast, producción y streaming.

Durante las jornadas, los asistentes podrán vivir demostraciones en vivo, interactuar con equipos de marcas líderes del sector y comprender en detalle los flujos de trabajo reales que hoy marcan tendencia en la industria: captura, producción, procesamiento y transmisión en vivo.

Además, el evento contará con un Taller Intensivo de Streaming dictado por Pablo Moncho, referente en producción digital, que combinará teoría y práctica para que los participantes puedan profesionalizar sus transmisiones y llevar sus proyectos a un nuevo nivel.

Los objetivos de Pinnacle Day son claros:

Conectar a la comunidad audiovisual con las últimas innovaciones tecnológicas.

Generar un espacio de capacitación, intercambio y networking.

Mostrar en acción soluciones integrales con la potencia de Blackmagic y el portfolio completo de Pinnacle.

Invitar a vivir la inmersión que ya comenzó: descubrir cómo el streaming redefine el futuro del entretenimiento, integrando narrativas innovadoras, accesibilidad multiplataforma y participación en tiempo real, transformando la manera de consumir y experimentar contenidos.

Beneficios para los asistentes:

✅ Acceso sin cargo con acreditación previa.

✅ Networking con colegas, especialistas y marcas líderes.

✅ Capacitación en tendencias reales de la industria.

✅ Certificado de participación en el Taller de Streaming.

Con esta propuesta, Pinnacle refuerza su compromiso de acercar tecnología de vanguardia y conocimiento a las diferentes regiones del país, preparando el camino hacia lo que será la gran cita del sector: Caper 2025, donde la compañía sorprenderá con un stand totalmente renovado que promete una experiencia inmersiva y disruptiva para todos los visitantes.

Más información en IG