Mendoza lanza la primera encuesta para relevar el perfil y potencial de sus emprendedores

El Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Emprendedores y Cooperativas, oficializará el inicio de la Encuesta de Caracterización de Emprendedores y Emprendedoras 2025.

El evento se realizará el lunes 8, a las 12, en el cuarto piso de Casa de Gobierno.

Se trata de un relevamiento estadístico estratégico, desarrollado junto con la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y con la colaboración del Consejo Consultivo Emprendedor de Mendoza, que reúne a más de 50 instituciones del ecosistema.

La Encuesta de Caracterización permite dimensionar y comprender el perfil, las necesidades y el desarrollo de los emprendedores mendocinos, aportando información confiable para la toma de decisiones públicas y privadas.

Entre los ejes relevados se incluyen datos personales y sociodemográficos, características de los emprendimientos, sectores económicos, producción, inversión y equipos de trabajo.

La metodología aplicada garantiza confidencialidad de la información, en cumplimiento de la Ley Nacional 17622/68.

Resultados con impacto estratégico

El operativo, que se realiza cada dos años, permite:

Analizar el desempeño y la evolución del sector emprendedor provincial.

Planificar políticas públicas y privadas orientadas al fomento de emprendimientos.

Identificar tendencias, desafíos y oportunidades en el ecosistema mendocino.

El informe final será un insumo para generar nuevas políticas públicas, diseñar programas de apoyo y orientar recursos hacia los sectores con mayor potencial de crecimiento.

Al respecto, Andrea Nallim, directora de Emprendedores y Cooperativas, destacó: “Este relevamiento refleja el compromiso de Mendoza con su capital humano emprendedor. Los datos obtenidos no solo fortalecen la toma de decisiones del Estado, sino que también aportan transparencia y previsibilidad a quienes hoy apuestan por generar desarrollo y empleo en nuestra provincia”.

Por su parte, desde la DEIE subrayaron que la encuesta constituye “una herramienta fundamental para producir estadísticas confiables, esenciales para trazar políticas públicas efectivas y acompañar con precisión al ecosistema emprendedor”.