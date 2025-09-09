Una cadena internacional se quedó con una joya del enoturismo mendocino

Postales del Nunca Jamás firmó una alianza estratégica con Dot Hotels, quien a partir del 1° de septiembre de 2025 asumió la gestión integral de Postales Hotel Boutique.

Diego Stortini y Caroline Loock, socios fundadores de Postales del Nunca Jamás, señalaron: “Esta decisión, tomada tras 15 años de trabajo desde la apertura de nuestro hotel, representa un salto cualitativo en nuestra historia. Responde a un proceso profundo de transformación orientado a profesionalizar la operación, expandir el alcance comercial y consolidar nuestra propuesta de valor en una red internacional de alto prestigio”.

Ahora ambos concentrarán su liderazgo en la estrategia integral del ecosistema Postales del Nunca Jamás, impulsando dos pilares clave del futuro de este emprendimiento turístico: por un lado, la Bodega Finca del Nunca Jamás, corazón enológico del proyecto; por otro, el desarrollo del Complejo La Aldea, una propuesta de villas enoturísticas que fusionará hospitalidad, vino, naturaleza y arquitectura bajo una visión de alta gama y sustentabilidad auténtica.

DOT Hotels

DOT HOTELS es una cadena internacional que agrupa a más de 100 hoteles independientes en América Latina y España, con más de 3.500 habitaciones bajo gestión. Su modelo se basa en fortalecer la identidad local de cada hotel con el respaldo de una red comercial poderosa, tecnología de gestión integrada y un programa de fidelización innovador: Dot Rewards.

Con esta alianza, Dot Hotels amplía su presencia en Argentina y desembarca en uno de los destinos más destacados del país: el Valle de Uco, reconocido a nivel mundial como una región de excelencia enoturística.