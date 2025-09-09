La primera salumería de Mendoza está en Chacras de Coria y fue premiada por su arquitectura

Renato 1986, la primera salumeria de Mendoza, resultó finalista en los premios EDIFICAR, galardón que premia obras constructivamente innovadoras que influencien el presente y futuro de la cultura de Mendoza.

“El local ofrece una experiencia única, invitando a sumergirse en un universo de sabores enmarcados en un ambiente diseñado con estilo italiano deco de los años 70. El proyecto trascienden lo convencional y generan espacios memorables. Es un honor para nosotros que nuestro trabajo sea reconocido de esta manera”, aseguró el arquitecto Nacho Marquez del Estudio Michino, a cargo de proyectar y ejecutar la obra.

La salumeria, ubicada en el recientemente inaugurado Sobremonte Market en Chacras de Coria, recorre sabores de todo el mundo. Un local de 90 m2 del que cuelgan patas de los mejores jamones del mundo, heladeras abarrotadas de quesos y fiambres de lo más variado, una sección de almacén, con productos locales e importados y una carta de sandwiches y picadas para degustar en las mesas del local, acompañado de alguna cerveza italiana, una copa de vino o un vermut.

La arquitectura en el core del negocio

Proyectar un nuevo negocio implica una serie de desafíos, desde la concepción del producto, la curación de los proveedores, selección del personal hasta la operación del día a día. La apuesta de los creadores de Renato sumó a la arquitectura como propuesta de valor.

“Renato es un homenaje a los sabores que trajeron a estas tierras los inmigrantes italianos y entendimos que la arquitectura del local tenía que ser el escenario donde esos sabores den su mejor versión”, aseguró Luis Pablo Da Souza, quien junto a Marcelo De Faveri, German Anello y Nacho Castro crearon Renato y apostaron a que sea Michino quien materialice la visión.

La arquitectura en un local comercial transforma un espacio físico en una herramienta estratégica que comunica la identidad del negocio, atrae clientes, aumenta el tiempo de permanencia y genera confianza, es una inversión para potenciar las ventas y destacar la marca frente a la competencia.

Los premios EDIFICAR

Desde el 2002, Red EDIFICAR, la cámara de empresas más prestigiosas de la construcción de Mendoza, otorga el Premio EDIFICAR a la Obra de Arquitectura, un reconocimiento para incentivar y prestigiar la labor de los arquitectos locales.

El premio es reconocido como uno de los eventos de la arquitectura más importantes de la Argentina, además, los medios nacionales especializados reconocen a Red EDIFICAR como el primer proyecto asociativo de la construcción de nuestro país.