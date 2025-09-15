Llega a Mendoza el evento federal más importante de la economía digital

La Ciudad invita a participar de eCommerce G, el encuentro federal más destacado de la economía digital en Argentina. Su décima edición se realizará el jueves 18 de septiembre desde las 14.30 en el Hilton Mendoza Hotel, convocando a referentes del sector, empresarios y profesionales de todo el país.

Organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el evento ofrecerá charlas inspiradoras, presentación de casos regionales, análisis de tendencias clave, espacios exclusivos de networking y una mirada sobre las innovaciones que están marcando el futuro del comercio electrónico. Se trata de una oportunidad única para conectarse con expertos, actualizar conocimientos y explorar nuevas posibilidades de negocio en un mercado en constante transformación.

A lo largo de la jornada, distintos especialistas compartirán su visión sobre la situación actual del eCommerce en Argentina, el impacto de la inteligencia artificial en la industria y los casos de éxito que están potenciando a la economía digital en las provincias. Como cada año, el eCommerce Go recorrerá distintas regiones del país, acercando herramientas y experiencias que fortalecen el ecosistema digital en todo el territorio.

Los interesados en participar del encuentro, podrán conseguir sus entradas ingresando en el siguiente link. Quienes utilicen el código MUNICIPALIDADMENDOZA, tendrán un 20% de descuento. Hay que recordar que el ingreso es gratuito para los socios CACE.

Acerca de CACE

La Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 1999, con el objetivo de promover el desarrollo de las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, los negocios y el comercio electrónico. Con más de 2.000 socios de distintos sectores de la industria, comercio y servicios, es la institución líder en el país en el impulso de esta modalidad de negocios.

Entre sus principales iniciativas se destacan el Estudio Anual de Comercio Electrónico, el Reporte de Talentos de la Industria del eCommerce, el Estudio MID Term, los ciclos eCommerce Go, el eCommerce Day y los grandes eventos de conveniencia digital en Argentina: CyberMonday y Hot Sale.