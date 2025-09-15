Costazur: empresarios mendocinos invertirán $5.000 millones para transformar Potrerillos en un polo turístico integral

El perilago de Potrerillos siempre fue un imán para mendocinos y turistas. Sus montañas, su lago y su aire puro invitan a quedarse, pero hasta ahora el sur de la costa había permanecido intacto, sin la infraestructura necesaria para aprovechar su potencial. Eso está a punto de cambiar con Costazur, un proyecto turístico y comercial que combina naturaleza, desarrollo local y sustentabilidad.

Este ambicioso proyecto busca crear un polo turístico, gastronómico, deportivo, comercial y de entretenimiento, que potencie la economía local, genere empleo genuino y, al mismo tiempo, respete la identidad cultural y el entorno natural.

“Queremos que Costazur sea un espacio inclusivo y sustentable, donde mendocinos y visitantes encuentren opciones diversas y accesibles, desde el descanso en familia hasta el turismo aventura. Nuestro objetivo es generar oportunidades sin perder de vista lo más valioso: el entorno natural y cultural que nos distingue”, destacó Sebastián Halpern, empresario del Grupo Halpern y referente en gestión eficiente del agua.

Inversión estratégica

La empresa Agrícola Los Pozos fue adjudicataria de 130 hectáreas para el desarrollo de parte del proyecto, con una inversión de 5.000 millones de pesos en cuatro años, y un proyecto que propone ser mucho más que un emprendimiento: un modelo de desarrollo regional sostenible.

El financiamiento combina capital privado de los socios inversores con el acompañamiento institucional del programa provincial Fondo Pionero, que respalda iniciativas de alto impacto económico, social y ambiental.

Este esquema garantiza transparencia, solidez financiera y ejecución por etapas, con metas claras y sostenibles.

Agrícola Los Pozos está liderado por Sebastián Halpern, empresario con más de 20 años de experiencia en innovación en el cuidado del agua (Grupo Halpern), Gustavo Bernardi (Grupo LTN, Fríolatina), experto en eficiencia energética y soluciones térmicas y Renzo Giuffré (Grupo Giuffré), con más de cinco décadas en el rubro de la madera con diversos productos para la construcción, mobiliario y otras industrias. El resto del área de Costazur (26 hectáreas) lo desarrollará Bezeta SAS, del empresario gastronómico José Bahamonde (Restaurante La Gloria).

Un proyecto con oferta diversa e inclusiva

El masterplan completo, aprobado por el gobierno de Mendoza y que ya cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental, es muy ambicioso y se desarrollará por etapas en durante los próximos cuatro años:

Primera etapa : Áreas de camping y casas rodantes con servicios completos para estadías seguras y cómodas; Zonas de asadores comunitarios, pensadas para reuniones sociales y familiares; Sanitarios y estacionamientos distribuidos estratégicamente; Centro comercial con supermercado, locales gastronómicos y comercios de servicios básicos.

: Áreas de camping y casas rodantes con servicios completos para estadías seguras y cómodas; Zonas de asadores comunitarios, pensadas para reuniones sociales y familiares; Sanitarios y estacionamientos distribuidos estratégicamente; Centro comercial con supermercado, locales gastronómicos y comercios de servicios básicos. Segunda etapa: Alojamientos turísticos de distintas categorías: cabañas, hospedajes y propuestas modulares integradas al paisaje; Infraestructura deportiva y recreativa para actividades acuáticas, mountain bike, senderismo y deportes de montaña; Senderos, miradores y áreas de conservación que permitirán disfrutar del perilago con bajo impacto ambiental.

“Estamos proyectando una infraestructura de calidad internacional, pero con raíces locales: materiales sustentables, eficiencia energética y respeto por el paisaje natural. Costazur no es solo un destino turístico, es un desarrollo pensado para durar”, explicó Gustavo Bernardi, presidente del Grupo LTN.

Es importante destacar que Agrícola Los Pozos ya está trabajando en el lugar: comenzó el movimiento de suelos y acondicionamiento para los estacionamientos. A su vez, hay un equipo de arquitectos diseñando el proyecto ejecutivo del sector de baños, locales de servicio y asadores. Para el mes de octubre está previsto la plantación de 3.000 árboles.

Desarrollo con respeto ambiental

Un pilar fundamental de Costazur es el cuidado del agua, la tierra y la biodiversidad, mediante una planificación, construcción y puesta en marcha consciente, y con criterios ambientales estrictos, que incluye: Reglamento de construcción sustentable, con materiales de bajo impacto y alta eficiencia térmica; Uso de especies xerófilas nativas para el paisajismo, adaptadas al bajo consumo de agua; Sistemas de tratamiento de aguas grises y negras para reutilización en riego; Zonificación responsable, que define áreas de conservación, corredores biológicos y espacios de bajo impacto; y Concientización ambiental para visitantes y trabajadores, a través de campañas educativas.

“La sustentabilidad no es un agregado, es el núcleo del proyecto. Costazur es la demostración de que se puede crecer sin comprometer el entorno natural”, afirma Gustavo Bernardi.

Oportunidades para la comunidad

Además de atraer turismo, Costazur busca generar impacto positivo en la economía local. Se prevé la creación de más de 50 empleos directos en la construcción, además de múltiples empleos indirectos vinculados al comercio, el transporte y la gastronomía. Una vez en funcionamiento, habrá puestos permanentes en atención al público, mantenimiento, seguridad y gestión turística.

La prioridad será contratar a residentes de la zona, con programas de capacitación en oficios vinculados al turismo y la construcción sustentable.

“El proyecto tiene más sentido con la comunidad. Nuestro compromiso es que los vecinos de Potrerillos sean protagonistas, que encuentren en Costazur oportunidades de trabajo, crecimiento y arraigo”, señaló Renzo Giuffré, empresario del rubro de la construcción y titular de Giuffré Maderas.

Una visión integral

La misión integral de Costazur se resume en cinco compromisos claros:

• Con el territorio: integración de infraestructura y servicios que impulsen el desarrollo regional.

• Con la economía: creación de empleo y fortalecimiento del comercio con una mirada sostenible.

• Con la identidad: puesta en valor de la cultura local, el paisaje y las tradiciones mendocinas.

• Con el turismo: posicionar a Potrerillos como un destino accesible, diverso y de calidad.

• Con el ambiente: uso responsable del agua, eficiencia hídrica y preservación del ecosistema del perilago.

“La sinergia entre innovación, experiencia y compromiso social posiciona a nuestro proyecto como un motor de desarrollo local, un espacio de encuentro para mendocinos y visitantes, y un ejemplo de cómo crecer sin perder la esencia del territorio. Por eso, desde Agrícola Los Pozos no sólo levantaremos infraestructura: construiremos comunidad, identidad y un futuro sustentable para que los mendocinos y nuestros visitantes disfrutemos de Potrerillos”, finalizan los empresarios.