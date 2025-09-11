Por primera vez Santa Julia fue nominada a "Mejor Bodega del Nuevo Mundo"

Wine Enthusiast ha dado a conocer los nominados en la categoría Mejor Bodega del Nuevo Mundo de sus premios Wine Star Awards. La misma reconoce al establecimiento vitivinícola más destacado del año, ubicado fuera de Estados Unidos y del Viejo Mundo (Europa).

Desde el año 2000, a través de los premios Wine Star Awards, los editores de Wine Enthusiast homenajean, a lo largo de 16 categorías, a los enólogos, las empresas y las regiones que realizan aportes excepcionales al mundo del vino y que, siguiendo una visión que conjuga calidad e innovación, generan gran impacto sobre los consumidores y las cadenas de comercialización. El próximo 13 de noviembre se conocerá a los ganadores de todas las categorías.

Julia Zuccardi, tercera generación a cargo de la Bodega Santa Julia, afirmó: “El solo hecho de estar nominados a este premio posiciona a Santa Julia como una referencia del vino argentino en Estados Unidos y se proyecta también a los más de 70 países a los que exportamos. Competir en premios tan importantes demuestra la creciente valoración que se le da, no solamente a la calidad enológica, sino también a la sustentabilidad productiva y social de los vinos que elaboramos”.

A su ya reconocido posicionamiento como principal productor orgánico de nuestro país y como bodega que opera bajo el programa Fair for Life, Santa Julia se ha volcado en la última década a la elaboración de Vinos de Sed, que cuentan con una alta valoración en los canales gastronómicos y de vinotecas, y de Vinos Naturales que hoy conforman un segmento de mercado de creciente demanda, tanto a nivel local como internacional.

Anualmente, los Wine Star Awards generan muchísima repercusión dentro del mundo del vino, principalmente en el mercado norteamericano que es el principal destino de las exportaciones de Santa Julia. De igual manera, significa una excelente carta de presentación ante potenciales nuevos clientes y consumidores.

Fundada en 1988, la revista Wine Enthusiast realiza mensualmente cientos de evaluaciones de vinos de todo el mundo, además de una amplia cobertura de temas relacionados con el vino y su estilo de vida, como entretenimiento, viajes y gastronomía. Sus críticas y artículos generan una gran influencia entre los consumidores y profesionales de la actividad vitivinícola, y cuenta con más de 800.000 suscriptores en todo el planeta.

Santa Julia es una bodega argentina comprometida con la calidad y la innovación. Nacida en el año 1996, es una de las principales marcas de vino en Argentina. Creada en honor a la única hija de José Zuccardi, es prueba de la dedicación, pasión y energía creadora de quienes la integran. Desde el trabajo en el viñedo y en cada una de las etapas de elaboración, Bodega Santa Julia tiene un claro compromiso con el desarrollo sostenible, aplicando procesos que reduzcan el impacto en el medio ambiente y potenciando el desarrollo de las comunidades que la conforman.