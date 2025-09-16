"Habilidades humanas": Lucas Carballo, el mendocino que forma líderes conscientes en Latinoamérica

El consultor y coach Lucas Carballo, embajador para Latinoamérica de los Inner Development Goals (IDGs), acaba de regresar de un viaje por Perú y Colombia. Su recorrido, centrado en el liderazgo y la sostenibilidad, destaca la importancia de humanizar las organizaciones a través del crecimiento personal.

El movimiento de los IDGs (Objetivos de Desarrollo Interior) nació en los países nórdicos y complementa los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

A partir de una encuesta global a más de 1.000 científicos, en 2021 se definieron cinco dimensiones clave para el desarrollo humano: el ser, el pensar, el relacionarse, el colaborar y el actuar. Este trabajo ha sido validado por prestigiosas instituciones como la Universidad de Harvard, el MIT, la Universidad de York y la UCLA, entre otras.

"Hoy, más que de habilidades blandas, hablamos de habilidades humanas", explica Lucas Carballo, enfatizando que la comunicación y la colaboración se entrenan y se ejercitan en la práctica diaria.

Actualmente existen más de 900 comunidades de IDG en todo el mundo, incluido el IDG Community Hub Mendoza, del cual Carballo forma parte. Estas comunidades trabajan para promover estas habilidades a través de encuentros que incluyen actividades de mindfulness, juegos y coaching, entre otras.

Impacto en Perú: del voluntariado a la capacitación empresarial

En Perú, el viaje de Carballo comenzó con una capacitación en desarrollo de equipos para los líderes de la Fundación "Mundo de Niños", una ONG dedicada a rescatar a jóvenes vulnerables.

En Lima y Urubamba participó del podcast “Evolución Asertiva” y el encuentro “Art of Hosting”, reforzando la importancia de la sabiduría colectiva. Además, colaboró con la ONG Perú Sostenible y los voluntarios de los Cuerpos de Paz (Peace Corps).

La etapa peruana culminó con la capacitación de 50 empresarios, sembrando las bases de un liderazgo más consciente en el sector corporativo.

Una inmersión en Colombia para el futuro de la región

En Colombia, Lucas fue parte del equipo anfitrión de la IDG Inmersión LATAM 2025, evento de 4 días que reunió a líderes de toda la región y de países como Suecia, Holanda, Indonesia e Inglaterra.

Allí, co-facilitó el primer programa de embajadores IDG en español junto a la sueca Åsa Jarskog, consultora, capacitadora y coach en desarrollo empresarial sostenible, estrategia y liderazgo con 20 años de experiencia en Naciones Unidas. Este programa formará a 22 nuevos embajadores que expandirán el movimiento en Latinoamérica.

El encuentro le permitió conectar con referentes como la indonesia Mila Aliana y el africano Paul Mbikayi, quien le transmitió el significado del Ubuntu, un concepto que se resume en "yo soy porque nosotros somos".

La experiencia culminó con la visita a una comunidad indígena y la exploración de la permacultura, simbolizando el compromiso de seguir trabajando por un futuro más sostenible.

Perfil

Lucas Carballo es Licenciado Master en Desarrollo Económico, Consultor, Coach y Docente. En 2024, fue el primer argentino en participar del programa de embajadores globales de los IDGs en Estocolmo, Suecia, experiencia que lo preparó para formar a una nueva generación de líderes en la región.

"Ser embajador de los IDG es un voluntariado que implica la responsabilidad de expandir este movimiento en el mundo para lograr un cambio a nivel global", finaliza Carballo.

Si querés conocer más acerca de estos temas, podés seguir a Lucas Carballo en Instagram, Linkedin o en su canal de Youtube. También en IDG Mendoza Comuniy Hub