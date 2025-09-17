Yacopini Nissan: mendocinos adjudicaron en vivo y accedieron a su 0 KM con beneficios exclusivos

Nissan Yacopini llevó adelante en Mendoza su segundo acto de adjudicación de planes de ahorro, un encuentro que reunió a clientes y familias que, tras algunos meses de espera, concretaron el sueño de acceder a su vehículo 0 km.

El evento estuvo encabezado por Adrián Zorrilla, gerente de Plan de Ahorro de Nissan Yacopini, quien destacó que estas instancias no solo son una oportunidad para entregar unidades, sino también para fidelizar, brindar información y despejar dudas.

“Creemos que estas ocasiones son fundamentales para estar cerca de nuestros clientes. El plan de ahorro se ha convertido en una nueva forma de acceder al 0 km, con cuotas sin interés y distintas modalidades de integración. Eso es lo que hoy nos posiciona como el concesionario número uno en ventas del país”.

Zorrilla explicó que tan solo en agosto, el concesionario alcanzó 96 patentamientos, de los cuales 62 correspondieron a planes de ahorro, un indicador de la confianza de los clientes en este sistema.

Beneficios y opciones para los clientes

Zorrilla sumó que los planes de ahorro de Nissan ofrecen financiación directa de fábrica, 0% de interés y distintas alternativas de integración (20%, 30% o 40%). A esto se suman bonificaciones en patentamiento, descuentos en la suscripción y la posibilidad de aplicar ahorros, ya sea en usados o en efectivo, directamente al capital del vehículo.

Actualmente, los planes se comercializan para Nissan Versa, Kicks y Frontier, aunque los clientes pueden cambiar de modelo y optar por otros como X-Trail o Sentra.

“Nuestro objetivo es que cada cliente se lleve el Nissan que realmente quiere, con la tranquilidad de un sistema transparente, respaldado por Nissan Argentina”, agregó Zorrilla.

Novedades de la marca

Durante la jornada también se presentaron novedades del portafolio, como la Nissan X-Trail Advance, ensamblada en Japón y con un renovado paquete tecnológico, y la nueva Nissan Kicks, que llegará con motor actualizado, restyling y más equipamiento.

Transparencia en el sorteo

El sistema de adjudicación fue detallado por Diego Vicente Lombardo, Finance and Accounting Manager de Nissan, ante la presencia de dos escribanos de Yacopini, quien explicó a los presentes el funcionamiento de los sorteos e invitó a María Elena, una de las ahorristas de Plan de Ahorro a que ella misma le diera inicio al sistema para garantizar la transparencia del sorteo digital.

Pero además, Lombardo, respondió todas las consultas de los presentes, y les explicó las distintas estrategias para aprovechar el sistema de plan de ahorro: ya sea adelantando cuotas, cuando el objetivo es “financiero”, es decir que lo que se busca es pagar de atrás hacia adelante cuotas al valor del vehículo actual; o bien, la estrategia de licitar con la mayor cantidad de cuotas posibles para tener el auto más rápido.

La participación activa de los clientes en el sorteo generó un clima de expectativa y transparencia y la posibilidad de resolver todas las dudas de las familias presentes, de hecho, cada uno de los presentes obtuvo la información de su grupo: quién ganó la licitación, quién el sorteo, y con cuánto dinero se logró cada una de las adjudicaciones que se realizaron por licitación.

Al cierre, varias familias recibieron la noticia de que ya cuentan con su vehículo adjudicado, y además, se llevaron un service bonificado para cuando el vehículo adquirido cumpla su primer año o sus primeros 10.000 km.

Historias de clientes que hicieron realidad su sueño

El acto estuvo atravesado por la emoción de las familias que conocieron en vivo la noticia de haber resultado adjudicatarias.

Fue el caso de Ruth, quien tras seis meses de espera recibió la confirmación de que había ganado la licitación. La feliz adjudicataria contó que ingresó al plan como una forma de ahorro y aunque licitaba “siempre que podía”:

“Estoy en la cuota 6 recién, vengo licitando siempre, pero no me lo esperaba. Estoy temblando de felicidad. Entré con un Versa, pero estoy pensando en hacer el cambio de modelo por una Nissan Kicks. No lo decidí aún, pero lo importante es que ya puedo llevarme mi 0 km a casa”.

Otra historia fue la de Eliana y Gustavo, quienes con apenas diez cuotas ya lograron adjudicarse su vehículo:

“Licitamos con la esperanza de obtener rápido el auto. Elegimos una Nissan Kicks, que será para toda la familia. La sensación de este momento es felicidad pura. Justo llega a tiempo para planear nuestras vacaciones y empezar a disfrutarlo en la ruta”, contó Eliana.

Además de los sorteos, se invitó a algunas familias y clientes de la marca a que fueran a buscar su nuevo vehículo, adjudicados anteriormente, como fue el caso de Carlos Lázzaro, quien recibió las llaves de su nueva Nissan Frontier:

“Quiero agradecer a mi esposa, que fue la principal impulsora de esta decisión. Al escuchar excelentes referencias sobre la Frontier, me motivó a dar este paso. Pensé: si es Nissan, es Yacopini. La experiencia fue excelente, con asesores como Sofía y Yamil que nos acompañaron en todo momento. Además, me dio mucha tranquilidad la comunicación directa con la fábrica. Agradezco al Sagrado Corazón de Jesús por cumplir este sueño. No es solo un vehículo, es el esfuerzo de una familia y la realización del sueño argentino, con trabajo y perseverancia”, sumó.

Así, la jornada concluyó con la entrega de llaves a cuatro nuevos dueños de vehículos Nissan, quienes salieron del acto listos para sumar kilómetros en la ruta.

Pero como no todo se trata de autos, sino que como señalaron los propios clientes, ellos eligen Yacopini por la atención al cliente, el evento también permitió a los presentes pasar una tarde relajada, con la buena música de Red Velvet, la banda acompañó la jornada con canciones de rock, en español y castellano, mayormente de los años ‘80 y ‘90, y hubo espacio para compartir un café mientras se evacuaban todas las dudas.

Es que, durante todo el evento los ahorristas obtuvieron la información necesaria para adaptar su realidad al sistema de ahorros, y ver que es una alternativa excelente para llegar al 0 km, reafirmando el compromiso de Nissan Yacopini con sus clientes y consolidando al concesionario como referente nacional en planes de ahorro y ventas.

