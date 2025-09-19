Centro Médico Valpa: un nuevo espacio de salud integral en el corazón de Mendoza

El Centro Médico Valpa abrió sus puertas en 2025 en la Ciudad de Mendoza con el propósito de brindar atención médica integral en un entorno accesible y moderno. El proyecto nació de la iniciativa de los doctores Leticia Vallejos (MP 10391) y Kevin Palomo (MP 11394), quienes decidieron emprender un camino propio en el ámbito privado.

La idea comenzó como un proyecto pequeño: un consultorio para cada uno, ubicado cerca del colegio de sus hijos y de su hogar. Sin embargo, el plan tomó una dimensión mayor cuando encontraron la propiedad de calle 9 de Julio 1922, en pleno centro mendocino. El espacio, de más de 250 metros cuadrados, les permitió ampliar la propuesta y crear un centro de salud con múltiples consultorios y especialidades.

“Cuando vimos la casa supimos que era ahí. Superaba lo que imaginábamos, pero también nos motivó a proyectar algo más grande, un espacio para distintos profesionales”, relataron.

La adaptación del inmueble requirió una importante inversión familiar y varias reformas, entre ellas la creación de un baño para personas con discapacidad, la división de ambientes para generar nuevos consultorios y la renovación de la sala de espera. Pese a los contratiempos propios de la obra, lograron inaugurar en pocos meses gracias al esfuerzo conjunto y al apoyo de sus familias.

Una propuesta amplia y diversa

El Centro Médico Valpa se presenta como un espacio de atención integral que reúne distintas áreas de la medicina. Allí trabajan especialistas en pediatría, clínica médica, cardiología, ginecología, oftalmología, nutrición, psicología, traumatología, diagnóstico por imágenes, medicina estética y terapias complementarias.

Entre los profesionales que conforman el staff se encuentran:

Dra. Leticia Vallejos – Pediatría y Medicina estética

Dr. Kevin Palomo – Clínica médica

Dr. Santiago Buono – Cardiología

Dra. Celina Escudero y Dra. Lorena Ganu – Ginecología y obstetricia

Dra. Ana Funes – Oftalmología

Lic. Ivana Irusta – Psicología

Lic. Noeli Rivas Prato y Lic. Florencia Sandobal – Nutrición

Dra. Carolina Salcedo – Medicina estética

Dra. Marina Bernat – Diagnóstico por imágenes / Ecografías

Dra. Elina Meneo – Medicina funcional

Dra. Elida Gómez – Terapia neural y ozonoterapia

Dr. Carlos Peralta – Médico de Familia

Dr. Jorge Prado – Traumatología, ortopedia y medicina laboral

El centro también cuenta con el servicio de Laboratorio Sigma, lo que permite a los pacientes realizar estudios complementarios en el mismo edificio.

Actividad especial por el Día de la Madre y la prevención del cáncer de mama

Con motivo del Día de la Madre y del Día de la Prevención del Cáncer de Mama, el Centro Médico Valpa organizará la jornada “Mujer Valpa: salud y bienestar en foco”, un encuentro abierto a toda la comunidad que busca concientizar y promover hábitos saludables.

La actividad se realizará el sábado 18 de octubre a las 10.30 en la sede de calle 9 de Julio 1922, con entrada libre y gratuita. Durante la jornada se abordarán temas vinculados al cuidado integral de la mujer y la importancia de la prevención en salud.

Habrá sorteo de premios entre los asistentes. Para organizar la capacidad del espacio, se solicita confirmar asistencia a través de WhatsApp al +54 9 261 662 7636.

Atención para todas las edades

Valpa ofrece atención médica desde la primera infancia hasta la adultez mayor. “Nuestro objetivo es que cada persona encuentre en un solo lugar la posibilidad de cuidar su salud, con profesionales de confianza y un ambiente cercano”, señalaron Vallejos y Palomo.

Con ubicación estratégica, a pocos metros de importantes arterias y con fácil acceso desde distintos puntos de la ciudad, el centro busca posicionarse como una alternativa de referencia para quienes valoran la atención integral en un espacio moderno y de trato humano.

Datos de contacto