Contar para exportar: ProMendoza capacita a pymes en storytelling de marca

ProMendoza llevó a cabo una nueva edición de los Talleres Opcionales ProMendoza (TOP), en esta ocasión dedicada al storytelling como herramienta estratégica para mejorar la comunicación de las pymes.

La actividad estuvo a cargo de Esteban Ruiz, director ejecutivo de Retina, especialista en narrativa de marca y comunicación digital.

Durante la apertura, la gerenta general de ProMendoza, Patricia Giménez, remarcó: “La mayor dificultad que vemos en las pymes al momento de vender es poder contar su esencia. Y para transmitir esa esencia hay que tener una historia clara”.

La charla, realizada en modalidad virtual, convocó a decenas de empresarios y emprendedores interesados en descubrir cómo contar la historia de su empresa o producto de una manera que conecte emocionalmente con sus clientes y potencie sus posibilidades de inserción internacional.

Concurso “Creá Tu Marca Exportadora”

En el marco del encuentro, ProMendoza lanzó el concurso “Creá Tu Marca Exportadora”, exclusivo para empresas participantes del Programa Ágil Nex (ediciones 2024 y 2025).

El certamen ofreció la posibilidad de acceder a cuatro horas gratuitas de consultoría personalizada con el especialista, orientadas a fortalecer la narrativa exportadora de cada proyecto.

De las 39 empresas elegibles, se seleccionarán seis proyectos según criterios de calidad, potencial y compromiso.

Las firmas ganadoras podrán elegir uno de los siguientes entregables para trabajar en profundidad:

Pitch de venta de 3 minutos para ronda inversa (narrativa de marca).

Guión para lanzamiento de producto o video.

Corrección o redacción del Homepage y About del sitio web.

Con esta iniciativa, ProMendoza reafirmó su compromiso de acompañar a las pymes mendocinas en el fortalecimiento de sus capacidades comunicacionales, entendiendo que la construcción de una narrativa sólida y diferenciadora es un factor clave para mejorar la competitividad internacional. Si tenés o trabajas en una empresa del Programa Ágil NEX podés postular al concurso acá 👉🏼 bit.ly/PostulaConcursoMarcaExportadora hasta el 17 de septiembre.

El expositor, Esteban Ruiz, es licenciado en Comunicación Social y Magíster en Comunicación y Educación. Con más de 15 años de trayectoria, se ha especializado en storytelling estratégico y en el desarrollo de narrativas que impulsan decisiones de negocio.

Fundador de Retina (https://retina.com.ar/), combina su experiencia como guionista, director audiovisual, docente universitario y consultor para marcas, emprendedores y directores ejecutivos. Su trabajo se centra en ayudar a las empresas a diferenciarse, construir relatos memorables y transformar su comunicación en una herramienta concreta para generar ventas y posicionamiento en el mercado.

Para más información, comunicarse con Luciano Romero, lromero@promendoza.com



