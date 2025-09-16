Camionetas, sabores y paisajes: un test drive en medio de la montaña con el sello de JC Lorenzo Ford

El sábado 13 de septiembre, el Puesto del Indio Lodge se convirtió en el escenario de una jornada distinta: la Ford Experience – Ranger & Maverick Edition, organizada por JC Lorenzo Ford junto a Ford Argentina. Más que un test drive, el evento buscó que los asistentes se sumergieran en el universo Ford y pudieran comprobar en primera persona el potencial de dos modelos que marcan tendencia en el mercado de las pick-ups.

El circuito off-road, enclavado en la pre cordillera mendocina y diseñado especialmente para la ocasión, permitió a los invitados poner a prueba la robustez, la potencia y la versatilidad de las Ranger y Maverick en condiciones reales de manejo lo que generó verdadera expectativa entre quienes aguardaban su turno para probar los vehículos.

“Me gusta la oportunidad de probar una de estas máquinas. Realmente se sienten nuevas las prestaciones de las camionetas. Me gustó mucho la experiencia”, comentó uno de los asistentes antes de probar la Maverick Tremor, luego de haber asistido como acompañante al recorrido off road de una de las opciones de Ranger, disponibles para testear.

Acompañados por pilotos especializados traídos de Buenos Aires, los mendocinos conductores aprendieron técnicas de conducción, relevaron la información del tablero de comandos y pudieron disfrutar de cerca la tecnología y seguridad que saque marcan una distinción para cada uno de los modelos presentes en la experiencia ofrecida por Ford y JC Lorenzo.

Desde la organización destacaron que se trató de algo más que una prueba de manejo tradicional: los clientes tuvieron la posibilidad de experimentar la versatilidad de los vehículos en un entorno natural, con la asistencia de expertos que guiaron cada recorrido.

“Tenemos en Mendoza un nivel de participación que tracciona muy bien. Estamos por encima de la media nacional”, destacó Cristian Da Cortá, gerente de Ventas de JC Lorenzo en diálogo con Ecocuyo.

Si hablamos de precios, Da Cortá remarcó que ambas están funcionando de manera muy competitiva en el mercado. Según pudo averiguar Ecocuyo, los precios de las pickup arrancan en 44 millones de pesos para el segmento de las Ranger en tanto que las Maverick se ubican en el orden de los 55 millones de pesos.

En primera persona y en la naturaleza

El evento ofreció mucho más que conducción. La propuesta incluyó espacios de relax, gastronomía mendocina y música en vivo, en un entorno natural único, enmarcado por la cordillera. La jornada reflejó el estilo de vida asociado a la marca: libertad, aventura y disfrute compartido.

Según Da Cortá, la Ford Experience buscó justamente eso: que los invitados puedan disfrutar y vivir una experiencia completa, combinando el manejo en un circuito off-road con la conexión con la naturaleza. Da Cortá explicó además que el mercado de Mendoza tiene un nivel de participación por encima de la media nacional y señaló que tanto Ranger como Maverick están funcionando de manera muy competitiva, atrayendo tanto a clientes que ya son usuarios de la marca como a nuevos interesados en sumarse.

“El mendocino responde de manera espectacular a las propuestas de Ford, lo que se refleja en la gran concurrencia del evento. Además, entre las principales ventajas de las pick-ups hay que considerar a la tecnología y la seguridad, con vehículos que incluso pueden monitorearse y arrancarse desde el celular, posicionándose como los más avanzados de su

segmento”, detalló.

Pick-ups para todos los estilos

Los modelos disponibles para test drive demostraron por qué, según Grupo Lorenzo, Ford lidera el segmento de las camionetas en Mendoza y el país. Desde la Ranger LTD+ con motor V6 de 250 CV y equipamiento premium, hasta la Maverick Tremor con suspensión off-road o la elegante Maverick Lariat con techo solar y sistema de sonido premium, la

diversidad de versiones mostró su capacidad de adaptarse a diferentes perfiles: trabajadores, empresarios, aventureros y usuarios urbanos.

El concesionario, parte del Grupo Lorenzo, reafirmó con esta acción su compromiso de brindar a los mendocinos experiencias que trascienden la compra de un vehículo. Con más de 25 años en la región de Cuyo, JC Lorenzo Ford se posiciona como referente en innovación, atención personalizada y calidad en el servicio.

La Ford Experience – Ranger & Maverick Edition reafirmó que manejar una Ford no es solo conducir una camioneta, sino vivir una experiencia de confianza, seguridad y pasión por la aventura.

Ficha técnica

Vehículos participantes

Ranger LTD +

Motor 3.0L V6 Turbo diesel con 250 CV y 600 Nm de torque

Pantalla multitáctil de 12"

Panel de instrumentos de 12,4" LED

Ranger XLT 4x4

Motor 2.0L Bi-Turbo diesel con 210 CV y 500 Nm de torque

Sensores de estacionamiento traseros y delanteros

Ranger XLS V6

Motor 3.0L V6 Turbo diesel con 250 CV y 600 Nm de torque

Freno a disco en las 4 ruedas

Sistema de gestión de terrenos

Ranger XL

Motor 2.0L Turbo diesel con 170 CV y 405 Nm de torque

7 Airbags

Pantalla multitáctil de 10"

Maverick Tremor

Llantas de 17” y cubiertas All-Terrain

Sistema de suspensión especial off-road Tremor

Levas al volante

Maverick Lariat