Expo Foro 2025: más de 300 pymes de Mendoza conectaron con las principales empresas de Argentina

El Instituto de Desarrollo Industrial, Tecnológico y de Servicios (IDITS) organizó dos Rondas de Negocios en el marco de la Expo Foro 2025 que se desarrolló este mes en el Espacio Cultural Julio Le Parc ubicado en Guaymallén.

El subsecretario de Industria, Comercio y Logística Alberto Marengo estuvo a cargo de la apertura de la primera Ronda destinada al sector Agroindustrial. Lo acompañaron Leandro Roldan presidente de IDITS y Pedro Suárez gerente General de IDITS.

Estas autoridades resaltaron la importancia de estos espacios de vinculación entre grandes empresas y pymes locales augurando la pronta concreción de vínculos comerciales. En esta oportunidad los referentes de Arcor, Quilmes, Molinos, Tadicor, CCU, Cartocor, Talca, Yaguar y Nestlé se reunieron con más de 110 pymes locales quienes ofrecieron sus productos y servicios en cuatro turnos de trabajo

Por su parte Ariadna Martínez de Córpora señaló “me pareció muy útil la experiencia, pude participar el año pasado y me llevé clientes nuevos. Este año estuve en dos rondas en donde conocí distintas empresas, no solamente las expositoras sino también otros potenciales clientes así que me llevo contactos, potenciales clientes y también conocimientos nuevos de lo que están haciendo las empresas acá en Mendoza”.

Leandro Bel gerente de Asuntos Públicos y Comunicación Externa de Nestlé comentó haberse impresionado con la cantidad y calidad de pymes participantes “hay mucho potencial, empresas de muy buena calidad, con altos estándares de trabajo, mucha innovación y productos de primera línea”

Sobre la búsqueda de potenciales proveedores señaló “con nuestro programa ArgenMás apuntamos a desarrollar proveedores locales, buscamos a aquellos que ofrezcan sus productos o servicios y los acompañamos a alcanzar los estándares que posee Nestlé, no solo para ser un proveedor local sino potencialmente regional para los países limítrofes que tienen Nestlé”.

En cuanto a los potenciales vínculos posteriores a la Ronda, Bel señaló “nuestro principal objetivo a futura es poder expandir nuestro negocio y hacer crecer a las pymes o medianas industrias que hoy tiene la región de Cuyo” finalizó.

Ronda de Negocios de Minería y Energía

En la segunda Ronda que contó con la participación de más de 120 pymes locales que se reunieron con referentes de Pampa Energía, Pescio, Mansfield, PCR, Venoil, Holcim y Pluspetrol.

La apertura estuvo a cargo de Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de la Provincia, quien se enfocó en la importancia del desarrollo de la minería y la energía para Mendoza. Lo acompañaron el subsecretario Alberto Marengo y autoridades de IDITS.

Juan Pablo Solis de Solis SA, empresa que se dedica a hacer diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, naves industriales, edificios de pillos múltiples en acero y puentes lujos, luego de las reuniones que mantuvo durante la Ronda contó “para nosotros es una gran oportunidad que nos permite buscar a nuevos mercados. Creo que es una gran iniciativa que se ha tomado y que todo el sector industrial lo está aprovechando y tienen que seguir existiendo este tipo de eventos para poder salir a comercializar nuestros productos en estos tiempos”.

Este es el segundo año que IDITS organiza estas rondas, la primera edición fue en el 2024 y fue destinado a los mismos sectores industriales. En junio en el Auditorio Ángel Bustelo se llevó a cabo la primera para la agroindustria donde participaron más de 170 pymes y en agosto en la Nave Cultural se realizó la segunda ronda donde asistieron más de 100 pymes de metalmecánica, minería y energía.

Para enterarse de todas las actividades institucionales, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y el canal de Whatsapp además de poder escribir a areatecnica@idits.org.ar