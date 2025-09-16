CRIBA nombró a Lucas Gourdy como gerente de Nuevos Negocios

CRIBA, empresa constructora con más de 70 años de experiencia en el mercado, nombró a Lucas Gourdy como gerente de Nuevos Negocios.

Gourdy se incorporó a la compañía en septiembre de 2022 como jefe de Desarrollos Inmobiliarios y cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas de diferentes segmentos como Arcos Dorados, PedidosYa y Consultatio, donde ha liderado expansiones comerciales y grandes proyectos inmobiliarios en varios países de la región.

El ejecutivo tiene 35 años, es Ingeniero Civil egresado de la UBA y cuenta con un MBA de la UADE. Además, cuenta con posgrados especializados en Finanzas y Desarrollo Gerencial en la UCA.

CRIBA es una empresa líder en la industria de la construcción, con más de 70 años de actividad ininterrumpida. Construye obras de infraestructura y arquitectura, públicas y privadas, con diversas complejidades, tanto en Argentina como en Uruguay. Construye edificios residenciales en altura, centros comerciales, hoteles, hospitales, escuelas, aeropuertos, oficinas, entre otros. Actualmente ejecuta más de 20 obras en Argentina y Uruguay.

Entre sus obras destacadas se encuentran Alvear Tower, la torre más alta de la Argentina; la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre un proyecto de Foster+Partners y la torre YPF en Puerto Madero diseñada por César Pelli Architects.

En Argentina, CRIBA opera principalmente en la zona de AMBA, pero también en el interior del país en provincias como Salta, Santiago del Estero, Bahía Blanca y Mendoza. Por otra parte, desde hace más de 10 años que opera en Uruguay, principalmente en Punta del Este y Montevideo. Además, la compañía analiza nuevos mercados para expandir nuestras operaciones a otros países de Latinoamérica.