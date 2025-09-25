Financiación directa a 30 años: el barrio privado que marca un antes y un después en el real estate mendocino

En el competitivo mercado inmobiliario de Mendoza, Gardens Park se posiciona como un desarrollo residencial que introduce un diferencial poco habitual en proyectos privados: financiación hipotecaria directa de hasta 30 años, gestionada por la propia desarrolladora. Esta herramienta amplía el acceso a la vivienda y marca un precedente en la forma de comercializar inmuebles en la provincia.

El barrio privado, ubicado en Drummond, Luján de Cuyo, está conformado por 42 dúplex de inspiración industrial, con tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios y superficies que van de 68 a 122 m² cubiertos. Las unidades son ampliables, cuentan con cocina independiente, espacios luminosos y cochera semicubierta.

Las unidades de 1 dormitorio ya fueron vendidas en la etapa de preinversión, lo que confirma el interés y la rápida aceptación del mercado en este tipo de propuestas.

Desde lo urbanístico, el masterplan incorpora espacios comunes estratégicamente diseñados: centro de entrenamiento, juegos infantiles, parque de mascotas, cancha de fútbol y áreas verdes. Esta planificación no solo responde a una demanda habitacional, sino que está orientada a reconectar con lo que de verdad importa: la familia, el bienestar y la vida al aire libre.

Con doble acceso por Zapiola y Acceso Sur, y a solo 20 minutos de la Ciudad de Mendoza, Gardens Park combina accesibilidad, seguridad y un entorno natural.

Uno de los diferenciales más importantes es su sistema de financiación directa con la empresa, que ofrece créditos hipotecarios de hasta 30 años, con un anticipo desde USD 59.000 para las unidades de USD 140.000,, lo que lo convierte en una nueva opción en Mendoza para acceder a vivienda en un barrio privado.

Para conocer más sobre el proyecto o simular las cuotas, los interesados pueden ingresar a www.simulador.gardens.com.ar o visitar gardens.com.ar.