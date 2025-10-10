Access Fan ahora es Global Fan: la startup mendocina que digitalizó el fútbol argentino y da el salto internacional

Global Fan (anteriormente llamada Access Fan) es una startup de capitales mendocinos que nació durante la pandemia del 2020 como una solución para la gestión integral de clubes deportivos.

Fue creada por Mariano Ardito, emprendedor tecnológico y especialista en ecosistemas digitales, para dar respuesta a un pedido del Club Godoy Cruz Antonio Tomba. “Me contactaron ya que estaban interesados en digitalizar su sistema. Formé un equipo de programadores (quienes hoy son socios del proyecto) y empezamos a trabajar. Luego de buscar diferentes alternativas y no encontrar la que queríamos, decidimos desarrollar un prototipo propio”.

Maipú de Mendoza fue el primer club en probar la plataforma para el ingreso de 3.200 espectadores a un partido.

Actualmente, Global Fan cuenta con 85 personas trabajando desde sus oficinas logísticas y comerciales de Mendoza y Buenos Aires y es el sistema más usado del país en su rubro. Tiene a más 300 clubes activos de fútbol (de ellos, 30 en ascenso y 8 de la liga profesional).

¿Cómo funciona Global Fan?

La plataforma permite el manejo integral de clubes con tecnología de vanguardia aplicada a una experiencia 360º. Entre sus servicios ofrece app para socios, ticketera digital y física, control de ingresos, streaming de eventos, tienda virtual, estadísticas y administración.

El sistema de registro y acceso biométrico utiliza Amazon Rekognition, validado por RENAPER (Registro Nacional de la Persona), para una identificación facial rápida y precisa que garantiza la seguridad en cualquier evento deportivo.

En cuanto a la monetización del proyecto, no tiene costo para los clubes que lo implementan (solo absorben el cargo del servidor) y son los socios quienes abonan una cuota mensual.

“A través de un convenio que tenemos con Mercado Pago, los clubes bajan los costos de las comisiones y el tiempo de acreditación. Es un sistema solidario que contribuye a que las entidades deportivas digitalicen sus finanzas y a que los fanáticos tengan diversos estímulos para seguir siendo miembros de sus clubes, más allá de los partidos”, explica el fundador y CEO de la empresa.

Nuevos horizontes

En unos días estará disponible una nueva versión de la app de Global Fan con nuevas funcionalidades. Entre ellas, un sistema de puntos con diferentes beneficios, billetera virtual y contenidos exclusivos para los usuarios.

Otra novedad importante es que Global Fan se asoció con una compañía de Estados Unidos, que invertirá en nuevas verticales del proyecto. Entre ellas, un sistema de seguridad que se implementará en 180 barrios privados de Buenos Aires.

“La propuesta llegó a través de un grupo de empresarios que representa a clubes y jugadores, quienes asistieron a un partido de Defensa y Justicia, y se sorprendieron por el sistema de ingreso a la cancha con reconocimiento facial”, cuenta Mariano Ardito.

“Avanzamos en las negociaciones y si bien el grupo será dueño de la licencia de software, la empresa continuará con su sede central en Mendoza (fue una condición que pusimos para concretar el acuerdo).

Estamos muy contentos por el crecimiento sostenido que hemos experimentado, con una política de reinversión permanente en desarrollo. Esta alianza nos permitirá la internacionalización de la empresa lo que, sin dudas, es un hito”, finaliza.